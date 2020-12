Haukivuori-taloa ei voi suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla, vaan se pitäisi tehdä asemakaavoituksessa – Mikkeli pitää lausunnossaan rakennusta säilyttämisen arvoisena

Museoviraston mukaan suojelu on luontevinta käsitellä asemakaavoituksessa.

Etelä-Savon ely-keskus katsoo, ettei Haukivuoren entistä kunnantaloa eli Haukivuori-taloa voi suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella.

– Haukivuori-talo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, arkkitehtuuriltaan hyvin säilynyt ja Haukivuoren historiasta tärkeällä tavalla kertova rakennus, jolla selvästi on suojeluarvoja, toteaa asiaa ely-keskuksessa valmistellut kulttuuriympäristöasiantuntija Laura Hesso tiedotteessa.

Kyseinen laki ei kuitenkaan tässä tapauksessa sovellu käytettäväksi. Syynä on pääasiassa se, että kohde sijaitsee asemakaava-alueella ja suojelutavoitteet voidaan saavuttaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella asemakaavoituksella.

Museoviraston antaman lausunnon mukaan Haukivuori-talo on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, uusiin käyttötarkoituksiin soveltuva rakennus, jolla on ensisijaisesti paikallista merkitystä. Sen suojelun tarve kohdistuu ensisijaisesti rakennuksen ulkoasuun ja asemaan taajamassa, minkä vuoksi Museoviraston mukaan suojelu on luontevinta käsitellä asemakaavoituksessa.

Haukivuoren alueella kaavoituksesta vastaa Mikkelin kaupunki, joka myös omistaa Haukivuori-talon. Mikkelin kaupunki on todennut lausunnoissaan, että Haukivuoren entinen kunnantalo nähdään historiallisesti arvokkaana ja säilyttämisen arvoisena. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden suojelu käsitellään osayleiskaava- ja asemakaavamuutoksilla Haukivuoren keskustasuunnitelman valmistumisen jälkeen.