Pieksämäki on koronavirusepidemian kiihtymisvaiheessa – Kaupungin liikuntatilat suljetaan viikoksi, yli 20 ihmisen tilaisuuksia ei kannata järjestää

Pieksämäellä otetaan käyttöön kiihtymisvaiheen suositukset seuraavan viikon ajaksi eli 13.11.–21.11.

Kiihtymisvaihe tarkoittaa sitä, että tartuntojen alueellinen ilmaantuvuus on noussut merkittävästi ja positiivisten näytteiden osuus on enemmän kuin prosentti väestöstä. Suositukset ovat seurausta kaupungista torstaina paljastuneesta tartuntaryppäästä Partaharjun puutarhalla. Pieksämäellä jäljitettiin tartuntoja torstai-iltana ja perjantaiyönä ja lähes kaikki tartunnan saaneet on tavoitettu.

Kasvomaskit käyttöön

Pieksämäellä suositellaan nyt kasvomaskin käyttöä kaikille yli 15-vuotiaille julkisessa liikenteessä ja tiloissa, joissa turvaetäisyyttä ei pystytä pitämään. Sosiaali- ja terveyspalveluissa käytetään asiakas- ja potilaskontakteissa kirurgista suu-nenäsuojaa.

Ammattioppilaitosten ja lukioiden osalta suositellaan myös kasvomaskien käyttöä.

Etätyöhön jos mahdollista

Etätyöhön siirtymistä suositellaan niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Suositus koskee sekä yksityisiä että julkisia toimijoita.

Kokoontumiset etätoteutuksin

Kaikki julkishallinnon kokoukset järjestetään ainakin viikon aikana etänä. Pieksämäen kaupunki suosittelee myös aikuisten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä tai siirtymistä etätoteutukseen.

Yleisötilaisuuksien osanottajamäärä rajataan sisätiloissa puoleen normaalista paikkamäärästä.

Yksityistilaisuuksien suhteen kehotetaan noudattamaan harkintaa ja suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

Kaikissa yleisötilaisuuksissa edellytetään noudatettavan THL:n ja OKM:n ohjeen noudattamista.

Liikuntatilat kiinni

Kaupungin omistamat liikuntatilat suljetaan lauantaihin 21.11. asti. Kirjastot ja nuorisotilat saavat olla avoinna normaalisti.

Pieksämäen kaupunki suosittelee yksityisiä liikuntatoimijoita tutustumaan OKM:n ohjeistukseen sisätiloissa järjestettävästä liikunta- ja kulttuuritoiminnasta.

Ravintoloissa noudatetaan avin antamia ohjeita

Ravintoloita suositellaan toimimaan avin ohjeiden mukaisesti.

Anniskelu tulee lopettaa kello 22 mennessä. Pääasiassa alkoholijuomia tarjoavien ravintoloiden asiakaspaikoista puolet saa olla käytössä. Muut ravitsemusliikkeet, kuten ruokaravintolat, kahvilat, pikaruokapaikat ja pizzeriat saavat olla auki klo 24 asti ja asiakaspaikoista saa olla käytössä kolme neljäsosaa.

Lisäksi on ravintoloiden on tarjottava mahdollisuus käsienpesuun ja huolehdittava riittävistä etäisyyksistä sisätiloissa ja mahdollisissa jonotustilanteissa.

Jos oireita ilmenee

Pieksämäen kaupunki pyytää pienissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa olemaan yhteydessä terveyskeskuksen vastaanotoille soittamalla numeroon 015 7884431 arkisin kello 8-14 tai virka-ajan ulkopuolella Päivystysavun numeroon 116 117.