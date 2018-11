Mikkelin henkilöstöjohtaja vaihtuu taas

Mikkelin kaupungin henkilöstöjohtaja vaihtuu.

Tehtävässä ollut Titta Saksa on ilmoittanut työnantajalle, että hän lähtee maakuntien talous- ja henkilöstöhallintoyhtiön Meita Oy:n henkilöstöjohtajaksi.

Saksa ei ole vielä muodollisesti jättänyt irtisanoutumistaan kaupungin palveluksesta. Asia menee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Saksa ei ehtinyt olla kaupungin henkilöstöjohtajana kuin puolisen vuotta. Hän aloitti tehtävässä viime keväänä.

Saksa oli aiemmin Etelä-Karjalan osuuspankin henkilöstöjohtaja ja pankinjohtaja.

Meita Oy on uusi, maakuntien yhteinen talous- ja henkilöstöhallintoyhtiö.

Mikkelin kaupunki ei omista Meitaa. Kaupunki on ostanut palveluja Saita Oy:ltä, joka on Meitan taustalla.

Henkilöstöjohtajat eivät ole viime aikoina viihtyneet Mikkelin kaupungin palveluksessa erityisen pitkään.

Saksan edeltäjä oli kuopiolainen Heli Huopainen, joka hoiti virkaa parisen vuotta.

Saksan valinta oli viime keväänä sikäli erikoinen, että hän tuli virkaan äänestyksen jälkeen.

Kaupunginhallituksen piti äänestää valinnasta. Saksa voitti suljetussa lippuäänestyksessä kaupungin terveysvalvonnan ja ympäristöpalvelujen johtaja Maria Närhisen.