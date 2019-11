Sähköllä kulkeva ekopaatti risteilee ensi kesän Puumalan vesillä — "Puumala sopii oikein hyvin pienelle veneelle"

Ekopaatin kotisatama on ensi kesän Puumalan satama. Tarjolla on monenlaisia risteilypalveluja, ja ykkösteemana Saimaan-risteilyillä ovat norpat.

Puumalan vesistöissä voi risteillä ensi kesänä sähkökäyttöisellä moottoriveneellä, sillä yrittäjä Arto Keinänen muuttaa ekopaattinsa pysyvästi Puumalaan.

Vene on alkuperäiseltä nimeltään Lady of the lake eli Järven neito, mutta puhekielessä Keinänen kutsuu venettä ekopaatiksi sähkömoottorin takia.

Sähköveneellä pääsee esimerkiksi bongaamaan norppia, risteilemään haitarin soiton säestyksellä, vierailemaan Geopark-kohteissa tai lounasristeilyille paikallisiin ravintoloihin.

Risteilyt aloitetaan heti kun järvi on jäästä vapaa, kuitenkin viimeistään vappuna.

Keinänen on järjestänyt vuodesta 2009 lähtien erilaisia elämysristeilyjä ja luontomatkailupalveluja pohjoisella Saimaalla.

Maisemiensa ja sijaintinsa puolesta Puumala sopii oikein hyvin tämän kaltaiselle pienelle veneelle. — Arto Keinänen

Hän hankki yritykselleen Lakeland Gte:lle sähköveneen kuusi vuotta sitten, ja siitä muodostui tärkeä osa yrityksen toimintaa.

— Vene risteili ensin kotikaupungissani Varkaudessa. Kolmantena vuonna laajensin veneen operointialuetta ja vierailin muun muassa Savonlinnassa, Mikkelissä ja Puumalassa.

Kokemusten lopputulema oli se, että vene jää ensi kesänä pysyvästi Puumalan vesille. Norpat tulevat olemaan retkien ykkösteema.

— Puumalassa on kesäaikaan paljon pöhinää, vilinää. Se on kaunista aluetta. Maisemiensa ja sijaintinsa puolesta Puumala sopii oikein hyvin tämän kaltaiselle pienelle veneelle, Keinänen kertoo.

Myös kunnan monet mökkiläiset ja kansainväliset matkailijat vaikuttivat siihen, että vene on Puumalassa.

Sähköveneitä on hyvin vähän

Ekopaatti markkinoi itseään nimensä mukaisesti ympäristöystävällisyydellä, sillä se kulkee sähkön voimalla.

Veneen 16 akkua tuottavat virtaa noin 9 tunnin ajomatkan tarpeisiin. Akut latautuvat yön aikana seuraavaa päivää varten.

Ensi kesän tavoitteena on asentaa veneen katolle aurinkopaneelit, joista saadaan lisävirtaa.

Keinäsen mukaan Suomessa on toistaiseksi hyvin vähän sähkökäyttöisiä vesikulkuneuvoja.

— Olen tykästynyt sähköveneeseen. Kuuden vuoden aikana olen ajattanut yli 5 000 ihmistä vesillä, eikä kukaan ole valittanut.