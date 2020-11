Influenssarokotteen menekki on tänä syksynä ollut "valtaisa" – Rokotetta annetaan ennätysmäärä Essoten alueella

Influenssarokotteita on Essoten ylilääkärin Hans Gärdströmin mukaan riittänyt, mutta lisääkin pitää tilata. Aikoja rokotteen ottamiselle luodaan tarpeen mukaan lisää.

Essoten alueella on kuluvana syksynä innostuttu sankoin joukoin ottamaan influenssarokotteita. Menekki on ollut Essoten ylilääkärin Hans Gärdströmin mukaan "valtaisa". Rokotuksia on tähän mennessä annettu Gärdströmin mukaan jo yli 11 000.

Luvusta puuttuvat esimerkiksi työterveydessä annetut rokotukset sekä Pieksämäen ja Joroisten kuntien rokotukset. Influenssarokotteita tilattiin ensimmäisessä erässä yli 28 000 kappaletta koko Essoten alueelle.

– Influenssarokotteita on tähän asti riittänyt, mutta olemme tilanneet niitä myös useampia tuhansia lisää. Kiinnostus rokotteelle on ilmeisesti valtakunnallisestikin ollut korkea, Gärdström sanoo.

Poikkeuksellista tänä vuonna on se, että väestön rokotuksiin osallistuvia pyritään suojelemaan koronatartunnalta. Essote suosii rokotuksissa ajanvarauskäytäntöä joukkorokotusten sijaan.

– Annamme rokotuksia nyt myös toisten vastaanottoaikojen ja suuterveydenhuollon käyntien yhteydessä. Pistokselle ei siis tarvitse erikseen varata välttämättä aikaa. Ruuhkaa on ollut, mutta aikoja luodaan tarpeen mukaan lisää.

Gärdström muistuttaa, että influenssarokotteen ottaminen on tehokkain tapa ehkäistä influenssaa, sen jälkitauteja ja myös kuolemia.

Rokotusinnostuksen yhtenä osasyynä on Gärdströmin mukaan koronatilanne.

– Jos saat koronan ja influenssan samaan aikaan, niin se on huonoin mahdollinen yhdistelmä. THL on myös kannustanut muun muassa sen takia ottamaan rokotetta ja suositellut sitä riskiryhmäläisille.