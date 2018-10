Mikkelin kaupungin joukkoliikenne saa ajoittain kritiikkiä matkustajilta.

Vaihtoyhteyksiä moititaan hankaliksi ja kuljettajien vauhteja välillä liian koviksi. Kuljettajat saavat risuja siitä, etteivät he odota matkustajia.

Jos yhtään lohduttaa, kaikki asianosaiset ovat samaa mieltä. Myös paikallisliikenteestä vastaavassa Soisalon Liikenteessä ja Mikkelin kaupungin puolella on listattu haittoja ja analysoitu, mitä pitäisi tehdä.

Päällimmäinen havainto on, että nykyiset, pääasiassa puolen tunnin jaolle ja kierrolle pohjautuvat aikataulut ovat liian tiukat.

Ne eivät mahdollista liikenteen tyydyttävää hoitamista eikä niissä ole tarpeeksi marginaalia huonon sään tai tilapäisesti kasvavan matkustajamäärän aiheuttamiin viivästyksiin.

Soisalon Liikenteen liikennepäällikkö Juha Kaipiainen kertoo, että asiasta on keskusteltu kaupungin kanssa.

— Aikataulut ovat jossakin määrin ongelmallisia. Meille annetut ajoajat ovat olleet täällä voimassa 20—30 vuotta. Tuossa ajassa ovat kuitenkin liikennemäärät, ajoneuvomäärät ja liikennevalotkin lisääntyneet huomattavasti, Kaipiainen sanoo.

Kasvaneet ovat myös matkustajamäärät, mikä liikennöitsijälle on sinänsä positiivista.

Mikkelissä julkisen liikenteen matkustajamäärät ovat olleet muutenkin kasvussa, ja koululaisten maksuton julkinen liikenne on nostanut linja-autoilun suosiota lisää.

Viime aikoina Mikkelin keskustan kaikkea liikennettä ovat hidastaneet myös lukuisat työmaat, viimeisimpänä Mannerheimintiellä alkanut valssimyllyn ja siilojen purku.

Kaipiaisen mukaan asiat ovat keskimäärin hyvin kesäkaudella.

— Talvella matkustajamäärät lisääntyvät, samoin eri tavoilla kyytinsä maksavat. Lisäksi keliolot hidastavat matkantekoa, Kaipiainen sanoo.

— Kaupungin puolella ongelmat ovat tiedossa ja suunnitelmia tilanteen korjaamiseksi on olemassa. Tällaisia asioita ei kuitenkaan voi noin vain raksauttaa paikalleen, edessä on isompi remontti. Se vie aikaa, sanoo Kaipiainen.

Mikkelin kaupungin puolella on tehty korjausliikkeitä. Vilkkaimpia reittejä on ositettu ja niille on siirretty lisäkalustoa.

— Ruuhkaisimmille linjoille on tehty muutoksia. Tuskuun menevän linjan 4 Lehmuskylän osuus on siirretty Kalevankankaan ja Karkialammen väliselle linjalle 7. Tupalan-Launialan linjan 2 rinnalle on perustettu Visulahden ja Launialan välinen linja 3. Tällä on parannettu Tupalan ja Visulahden palvelutasoa, luettelee Mikkelin kaupungin joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen.

Kaupunki on laatimassa myös isompaa paikallisliikennealueen joukkoliikennesuunnitelmaa. Se yritetään saada valmiiksi ensi vuonna.

— Siinä määritellään, millaista joukkoliikenteen palvelutasoa eri kaupunginosat tarvitsevat ja mitä sen takaamiseksi on tehtävä. Suunnitelmassa huomioidaan kaupunkirakenne ja sen kehitys, Heikkinen sanoo.

Suunnitelmaan sisältyvät myös aikataulujen tarkastelu sekä lippu- ja maksujärjestelmän uudistus.

— Aikataulujen muuttumisesta ei voi vielä sanoa mitään. Etenemme pienin askelin ja muutoksin. On myös kuulosteltava, mikä joukkoliikenteen kannatus on. Asiaan vaikuttaa, millaisia päätöksiä peruskoululaisten maksuttomasta joukkoliikenteestä tehdään.

Aikataulujen laatimisessa on monta muuttujaa.

— Koulut alkavat ja päättyvät tiettyyn aikaan. Bussivuorojen on sovittava niihin kuten myös työmatkalaisten tarpeisiin. Jos samat vuorot sopivat mahdollisimman monille, saadaan erillisten koulukuljetusten määrää vähennettyä, sanoo Heikkinen.

Liikennöitsijän toivomuslista on lyhyt.

— Toivomme aikatauluja, joilla pystymme toimimaan niin, ettei matkustaminen stressaa sen paremmin matkustajia kuin kuljettajiakaan. Tavoitteena on yhteydet, joilla tavoitetaan suurin osa kaupungin asukkaista, Kaipiainen sanoo.