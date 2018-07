80–100 vapaaehtoista lähti etsimään kadonnutta Anni Törniä Savonlinnassa

Nopeasti laskien 80–100 henkilöä ilmaantui helteisenä tiistai-iltana puoli kuuden aikoihin Savonlinnan Sokoksen parkkipaikalle auttamaan Anni Törnin etsinnässä.

Porukka jakaantui ryhmiin, jotka suuntasivat eri kaupunginosiin Kellarpellon ja Savonlinnan Sokoksen välille. Sokokselta on matkaa Kellarpeltoon noin viitisen kilometriä, joten haravoitava alue on varsin laaja.



Facebookissa etsintäapua pyytänyt Anni Törnin veli Antti Törn antoi ohjeita eri puolille lähteville etsintäryhmille.

Mukana etsintää tukemassa oli myös vapaaehtoisten veneitä vesillä ja kuvauskoptereita eli droneja ilmassa.

Etsintäryhmät jaettiin paikallistuntemuksen perusteella alueille, jotka etsijät tunsivat jotenkin.

Alue, jolta kadonnutta Anni Törniä etsitään, on varsin laaja. Hän oli lähtenyt sunnuntaina aamuyöllä kahden aikoihin Kellarpellon Kalliotieltä kohti poikaystävänsä kotia Savonlinnan Tulliportinkadulle. Sen jälkeen hänestä ei ole havaintoa.

Tuija Pauhu Antti Törn (keskellä) jakoi etsintäporukkaa eri kaupunginosiin sen mukaan, kuka nosti kätensä ja kertoi tuntevansa aluetta.

Etsintöjä tehdään Kellarpellon lisäksi kaikkialla, missä kadonnut Anni Törn olisi voinut kulkea. Osa etsijöistä ohjattiin Kellarpeltoon, osa Pihlajaniemeen, osa Talvisaloon ja osa Heikinpohjaan. Maastoa on haravoitavaksi kilometrikaupalla, osa maastosta on tiheää metsää.

Tiettyjä osia Kellarpellosta on jo omaisten ja ystävien toimesta käyty tiivisti läpi, mutta uusintatarkistuksia oli tarkoitus tehdä alueilla, joissa on vähemmän etsitty.

— Muun muassa Pitkäniemen seutua on tutkittu jo varsin tarkasti vapaaehtoisten voimin, Antti Törn kertoi.

Antti Törn toivoo kaikkia mahdollisia vihjeitä asiasta itselleen tai poliisille. Anni Törnin katoamiseen liittyvistä vihjeistä voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai sähköpostilla: vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Sami Asikainen kertoi tiistaina iltapäivällä poliisin selvittävän edelleen Törnin liikkeitä kaikin mahdollisin keinoin.

Poliisi kertoo jo etsineensä Törniä maastosta, mutta ei kommentoi, miltä alueelta.

— Etsintä ei johtanut toivottuun lopputulokseen, Asikainen sanoo.

— Ymmärrän omaisten huolen varsin hyvin. Poliisin näkökulmasta on joka tapauksessa parempi etsiä kuin olla etsimättä, hän sanoi.

Asikainen korostaa, että poliisi tekee kaikkensa edistääkseen Törnin löytymistä.

— Etsintä on prioriteettinamme aika korkealla: nuori ihminen on kadonnut eikä vielä ole löytynyt mitään selittävää tekijää sille. On riski siitä, että hän on sellaisessa tilanteessa, joka ei ole hänelle itselleen edullinen, Asikainen sanoo.

Miten tai millä Törn oli liikkeellä katoamishetkellään ei ole tarkasti selvillä.