Xamk sai osuuspankeilta 100 000 euroa — "Yritysten ja yhteisöjen menestyksen edellytys on osaava henkilökunta"

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk on saanut Etelä-Savon ja Kymenlaakson alueella toimivilta osuuspankeilta 100 000 euron lahjoituksen.

— Xamk on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävä oppilaitos, joka tarjoaa monipuolista opetusta ja tekee maailmanluokan tutkimustyötä. Yritysten ja yhteisöjen menestyksen edellytys on osaava henkilökunta, kertoo Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja Jari Himanen tiedotteessa.

Himasen mukaan tavoitteena onkin, että Xamkista valmistuvista osaajista entistä isompi osa jäisi rakentamaan Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueiden hyvinvointia.

Lahjoituksen tekivät Suur-Savon Osuuspankki, Kangasniemen Osuuspankki, Kerimäen Osuuspankki, Kymenlaakson Osuuspankki, Länsi-Kymen Osuuspankki, Miehikkälän Osuuspankki, ja Rantasalmen Osuuspankki.

— Olemme kiitollisia tästä lahjoituksesta sekä osuuspankkien osoittamasta luottamuksesta, Xamkin rehtori Heikki Saastamoinen kiittää.