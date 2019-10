Mikkelissä vietetään Savon radan päivää lauantaina — Ohjelmassa on museojunalla ajelua ja asematapahtumia, esimerkiksi Gommin ja Pommin esiintyminen

Savon radan päivää vietetään jälleen lauantaina 5. lokakuuta. Päivän aikana radalla kulkee kaksi museojunaa, joilla voi matkustaa asemien välillä.

Ohjelmaa järjestetään Haukivuoren, Kalvitsan, Hiirolan, Otavan ja Vuolingon asemilla.

Asematapahtumiin pääsee kahdella eri junalla. Lättähattu, eli 50- ja 60-luvuilla käytetty kiskobussi, aloittaa matkansa kohti Mikkelin seutua Suolahdesta aamulla kello 6.30. Juna jatkaa Pieksämäeltä kello 8.50 ja saapuu Mikkeliin kello 10.11.

Lättähattu ohittaa Mikkelin rautatieaseman yhteensä neljä kertaa päivän aikana. Juna saapuu Otavaan kello 10.38, palaa Haukivuorelle kello 13.48, menee takaisin Otavaan kello 16.40 ja lähtee paluumatkalle Suolahteen.

Toinen junista on höyryjuna, lempinimeltään Kana, lähtee matkaan Pieksämäen rautatieasemalta kello 12.50 pysähtyen Kantalassa ja Haukivuorella. Höyryjuna lähtee paluumatkalle Haukivuoren asemalta kello 15.45. Höyryjunaa liikennöi Pieksämäen Höyryveturiyhdistys.

Gommi ja Pommi esiintyvät

Mikkelin mobilistien autot saapuvat Otavan asemalle kello 10. Ne lähtevät kohti muita asemia kello 11 ja ovat Vuolingossa 11.15—12, Hiirolassa 12.30—13 ja Kalvitsassa kello 13.30 eteenpäin.

Vuolingon asemalla on ohjelmaa kello 11—14. Paikalla on kahvila, rautatiehenkistä bluegrass-musiikkia kello 11.40 sekä näyttely aseman historiasta.

Hiirolan asemalla kello 12—15 on kahvila, taidetta ja käsitöitä. Pirtin kehräämö on myös avoinna.

Haukivuoren asemalla kello 13—15.45 on Martta-kahvio ja paikallisia tuotteita. Aseman odotushuoneesta löytyy upea 1:87 pienoisrautatie.

Kalvitsan asemalla kello 13—17 on kahvila ja rompenurkka, Yleiseen saunaan, joka on erikseen miehille ja naisille, on hyvä ottaa oma pyyhe. Kello 14.40 Kalvitsan lavalla esiintyy Gommi ja Pommi, eli M. A. Numminen ja Pedro Hietanen.

Savon radan päivää vietetään Kouvola—Kuopio-rautatien avajaisten, joita vietettiin 1. lokakuuta vuonna 1889, kunniaksi.

Päivän järjestelyistä vastaa Savon radan ryhmä yhteistyössä kyläyhdistysten ja Mikkelin Mobilistien kanssa.

Savon radan päivä Pieksämäellä ja Mikkelissä lauantaina 5. lokakuuta.