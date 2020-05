Hoi aikuinen! Koululaiset lähtevät taas liikkeelle torstaina – Ajetaan siis liikennesääntöjen mukaan ja noudatetaan nopeusrajoituksia

Peruskoulujen lähiopetus alkaa torstaina, ja se tuo teiden ja katujen varsille taas paljon pieniä koululaisia.

Liikenneturva ja Vanhempainliitto muistuttavat tiedotteessa, että aikuisten vastuulla on pitää koulutiet turvallisina kulkemalla liikennesääntöjen mukaan ja noudattamalla nopeusrajoituksia.

Samalla vanhempien tehtävänä näyttää lapsilleen turvallisen liikkujan esimerkkiä.

– Vaikka koulujen lähiopetuksen alkaminen tauon jälkeen tapahtuu näin keväällä, on se tervetullut muistutus meille aikuisille siitä, että liikenteessä ei kuljeta yksin. Nyt mennään ikään kuin back to the old school, eli autoilijoilta vaaditaan samaa huolellisuutta kuin elokuussa, painottaa Liikenneturvan suunnittelija Eeva-Liisa Markkanen.

Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes kannustaa vanhempia tukemaan lasten liikkumista jalan ja pyörällä. Jos kaikki vanhemmat vievät lapset kouluun autolla, liikennemäärät ja mahdolliset riskit koulujen lähistössä kasvavat.

– Vaikka koulutie olisi näin toukokuussa tuttu, mahdollisuuksien mukaan voisi aamulla lähteä kaveriksi koulumatkalle. Näin voi varmistua siitä, että lapsi osaa toimia eteen tulevissa tilanteissa ja ettei reitin varrella ole tilanteita, jotka lapsi kokee epäselvinä tai vaarallisina, Siimes sanoo.

Vaikka koronan takia aikuisten ei ole suotavaa tulla koulun pihalle asti, voi lapsen saattaa koulun lähistölle.