Jussi Halla-aho toivoo Ano Turtiaisen palaavan PS-ryhmään

Perussuomalaiset ovat olleet kesän alussa otsikoissa kansanedustaja Ano Turtiaisen runsaan viikon takaisen tviitin vuoksi. Turtiainen oli julkaissut Twitterissä kuvan, jossa pilkattiin poliisin polven alla Yhdysvalloissa kuoliaaksi tukehtunutta George Floydia.

Turtiainen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä toistuvan sopimattoman somekäyttäytymisen takia. Ryhmänjohtaja Ville Tavion mukaan Turtiaisen julkaisema kuva oli asiaton ja rasistinen.

Eduskuntaryhmä jätti kuitenkin portin raolleen Turtiaisen paluulle. Tavion mukaan Turtiainen voi hakea ryhmän jäsenyyttä uudelleen vuodenvaihteen jälkeen, jos tämä on muuttanut käytöksensä pysyvästi.

Potkujensa jälkeen Turtiainen on ilmoittanut perustaneensa uuden eduskuntaryhmän.

Turtiaisen erottamisen jälkeen suurimmilla oppositiopuolueilla eli perussuomalaisilla ja kokoomuksella on kummallakin ryhmässään 38 kansanedustajaa.

Puoluevaltuuston puheessaan Halla-aho kertoi toivovansa, ettei Turtiaisen erosta tule pysyvä. Halla-aho kuitenkin sanoi puoluetoiminnan olevan joukkuepeliä, jossa tarvitaan tiettyjä pöytätapoja.

– Jos minä haluan, että muut tukevat minua, myös minun on tuettava muita. Ei voi olla niin, että kaikkien muiden on uhrattava poliittista ja sosiaalista pääomaansa minun puolustamiseeni, mutta minulla on rajaton vapaus tehdä ja sanoa juuri niin kuin haluan ja välittämättä joukkuekavereideni mielipiteistä.

Yle: Puoluehallitus pyytää selvitystä Turtiaisen aikeista

Halla-ahon mukaan virheistä pitää oppia ja muuta joukkuetta täytyy kuunnella ja kunnioittaa. Näiden näkökulmien hyväksyminen on hänen mukaansa edellytyksenä sille, että Turtiainen voisi palata perussuomalaisen ryhmän jäseneksi.

Ylen mukaan perussuomalaisten puoluehallitus päätti eilen pyytää selvitystä Turtiaisen aikeista. Halla-ahon mukaan puoluehallitus haluaa tietää, kiinnostaako Turtiaista pyrkiä takaisin eduskuntaryhmän jäseneksi.

– Jos eduskuntaryhmän jäseneksi pyrkiminen ei kiinnosta, niin silloin eduskuntaryhmästä erottaminen toimii ikään kuin automaattisesti perusteena puolueesta erottamiselle, Halla-aho sanoi Ylelle.

Demokraatti-lehti uutisoi eilen, että valtakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkinnan tehtäväksi Turtiaisen tviitistä.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen sanoi lehdelle tulkitsevansa, että asiassa voi olla kyse kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Toiviaisen mukaan Turtiaista itseään on tärkeä kuulla, koska tviitti on ymmärrettävissä rasistiseksi.

Helsingin poliisi kertoi aiemmin tällä viikolla, ettei se aloita esitutkintaa Turtiaisen tviitistä. Poliisi päätyi esiselvityksessään siihen, että asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Asiaa arvioitiin kahden rikosnimikkeen eli kiihottamisen kansanryhmää vastaan ja kunnianloukkauksen näkökulmasta.

"Kohukirjan julkaisu oli virhe"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho myöntää, että Suomen Perusta -ajatuspajan kohukirjan julkaisu oli virhe.

Perussuomalaisia lähellä oleva ajatuspaja julkaisi maanantaina Jukka Hankamäen kirjoittaman Totuus kiihottaa -kirjan, jossa esitetään väitteitä muun muassa yhteiskunnassa vallitsevasta naisten tyranniasta.

Halla-ahon mukaan kirjasta tuli ”hyvin paljon erittäin huonoa palautetta omalta jäsenistöltä ja kannattajakunnalta”. Hän sanoo, että puolueen edustajat eivät olleet lukeneet lopullista versiota läpi, ainakaan riittävällä tarkkuudella.

– Kyseessä oli meidän mokamme, piste. Emme tienneet, että kirja sisältää sellaista materiaalia kuin se sisälsi, Halla-aho sanoi puheessaan puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

– Julkisuudessa käsitellyt katkelmat eivät millään tavalla vastaa puolueen ajattelua, ja meillä kaikilla on työtä tapahtuneen vahingon korjaamiseksi, etenkin naispuolisten kansalaisten suuntaan.

Kirjassa Hankamäki muun muassa kirjoittaa, että sugar daddy-, sokerideittailu- ja grooming-ilmiöiden yleistyminen johtuu suureksi osaksi naisten omasta pihtauspolitiikasta. Grooming tarkoittaa esimerkiksi lapsen tai nuoren lähestymistä verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa.

Lisäksi Hankamäki arvioi, että jotkut suomalaisten miesten hyljeksimiksi joutuneet suomalaiset naiset ovat "halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa".

"Yksi kömmähdys ei mitätöi Perustan arvoa"

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) ilmoitti keskiviikkona, että opetus- ja kulttuuriministeriö käy Suomen Perustan julkaisua läpi ja selvittää, onko se ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa.

Ministeriön avustus Suomen Perustalle on tänä vuonna 120 000 euroa. Aiempien kolmen vuoden aikana avustus on ollut noin 100 000 euroa vuodessa.

Ajatuspaja veti kirjan pois verkkosivuiltaan keskiviikkona ministeriön arvioinnin ajaksi.

Halla-aho myös puolusti puheessaan Suomen Perustaa sanomalla, että kustantaja ei ole yhtä huono kuin sen huonoin kirja.

– Yksi kömmähdys, vaikka kuinka karmea, ei mitätöi Perustan arvoa, vaikka sitä varmasti yritetään tällaiseen mitätöintiin käyttää.

Perussuomalaisten puheenjohtaja torjuu arviot, joiden mukaan kirjakohu olisi ollut tietoinen, puoluetoimistolla suunniteltu provokaatio.

– Tämä olisi tietysti imartelevaa, mutta uskokaa tai älkää, mekin pystymme ihan vain mokaamaan.