Mies teki useita seksuaalisia tekoja alle 16-vuotiaalle lapselle — Sai Etelä-Savon käräjäoikeudesta ehdollista vankeutta Lapsi tunsi tekijää kohtaan erityistä luottamusta. Risto Hämäläinen

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi torstaina vuonna 1944 syntyneen miehen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yhden vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Lisäksi miehen on maksettava 120 päiväsakkoa ja uhrille vahingonkorvauksia 5000 euroa.

Mies oli kesällä 2016 ollut alle 16-vuotiaan lapsen kanssa sukupuoliyhteydessä työntämällä sormensa tämän emättimeen ja tehnyt lapselle muita seksuaalisia tekoja.

Mies oli muun muassa suudellut lasta, silittänyt häntä selästä ja takapuolesta ja kosketellut häntä alushousujen päältä ja alta. Mies on toiminut näin useilla eri kerroilla.

Kohteena on ollut lapsi, jolle rikos on lapsen iän ja kehitystason vuoksi ollut omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa. Erityisen vahingollista lapsen kannalta on ollut myös se, että hän on tuntenut tekijää kohtaan erityistä luottamusta.

Oikeudenkäyntiaineisto on määrätty salaiseksi 60 vuodeksi.