Mikkelissä toimiva ravintola-alan yhtiö Serviini Oy laajentaa toimintaansa.

Urpolan kaupunginosassa, kauppakeskus Setrissä sijaitsevan lounaskahvila Cafe Setrin ravintolatoiminta on siirtynyt Serviini Oy:lle.

Ravintola on ollut viime ajat suljettuna koronapandemian vuoksi.

Uusi toimija aloittaa Cafe Setrissä keskiviikkona. Lounaskahvila on avoinna maanantaista lauantaihin ja se toimii aikaisemmalla periaatteella.

– Lounasbuffet tulee olemaan lounaskahvilan ykköstuote. Tosin vielä tässä vaiheessa lounastarjoilu rakennetaan valmiiksi annoksiksi ja tarjoillaan asiakkaille turvallisuussyistä, sanoo Serviini Oy:n toimitusjohtaja Timo Hyöppinen.

Hyöppisen mukaan myös tuotevalikoima on alussa normaalia suppeampi, mutta tarjonta laajenee kunhan poikkeusolojen mukanaan tuomia rajoituksia lievennetään.

– Kahvilatuotteet säilyvät edelleen valikoimassamme vitriinipalveluna, Hyöppinen sanoo.

Serviini Oy on vuokralaisena liikekeskuksessa, jonka omistaa sijoittaja Heikki Viitikko.

– Uskomme, että liikekeskusta ja koko aluetta on mahdollista kehittää entistä vetovoimaisemmaksi. Lähellä ovat sekä Viitostie että Lappeenrannan ja Kouvolan valtatie, joten potentiaalisia pysähtyjiä on paljon. Lounaspalvelu on tässä suhteessa tärkeä, arvioi Hyöppinen.

Serviini Oy on vuonna 2015 perustettu mikkeliläinen yhtiö.

Serviinillä on entuudestaan Mikkelissä ilta- ja lounasravintolana toimiva Vino, lounas- ja tilausravintolat Pitopata ja August sekä lounasravintola Länsi-Savo.

Yhtiö vastaa myös konserttitalo Mikaelin ravintolatoiminnasta sekä Osuuspankin henkilöstöravintolasta.

Yhtiö harjoittaa myös catering-toimintaa.