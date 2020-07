St Michel -ravit, cruising-paraati Pieksämäellä, Jättikirppis... Heinäkuun tavallisesti kiireisin viikonloppu on koronatilanteesta huolimatta tapahtumarikas Mikkelin seudulla

Heinäkuun puoliväli on yleensä normaalia vilkkaampi tapahtumien suhteen Mikkelin seudulla. Koronaviruspandemia on perunut useita tapahtumia, mutta silti tuleva viikonloppu on yksi kesän vilkkaimmista.

Ravitapahtuma St Michel ajetaan Mikkelissä 18.–19. heinäkuuta. Yleisöä pääsee paikalle 2500 kummallekin päivälle.

St Michelin lisäksi viikonlopuksi on luvassa esimerkiksi Puumalan lasten kesäviikon avajaiset, cruising-paraati Pieksämäellä ja Jättikirppis Mikkelin torilla.

Ei kesää ilman autoja

Tämän kesän harrasteajoneuvotapahtumat Big Wheels ja Savon Vintage on molemmat peruttu, mutta pieksämäkeläisten toiveesta cruising toteutetaan peruutuksista huolimatta.

– Yleisö on tervetullutta reitin varrelle seuraamaan cruising-paraatia, kunhan muistaa turvaetäisyydet ja välttää kokoontumista suuriksi väkijoukoiksi. Reittikartta on nähtävissä Big Wheelsin sosiaalisen median kanavilla ja kotisivuilla, kertoo tapahtuman järjestäjä Heikki Skyttä tiedotteessa.

Paraatiin osallistuvat harrasteajoneuvot voivat saapua Pertinkujan alueelle kello 15 alkaen, mutta koronatilanteesta johtuen yleisöllä ei ole pääsyä kokoontumisalueelle. Kulkue aloitetaan kello 17 Pieksämäen kulttuurikeskus Poleenin kulmilta.

Paraati kulkee normaalin liikenteen mukana. Paraatin reitti on noin 18 kilometrin pituinen, ja se kulkee Pieksämäen kantakaupungin ja Pieksämäen Naarajärven kaduilla.

Kulkue päättyy Pieksämäen Kukkaroniementielle, mistä osallistujat voivat Skyttän mukaan jatkaa cruisailua omaan tahtiin tai suunnistaa omille teilleen. Koronatilanteesta johtuen päätepisteessä ei ole järjestettyä pysäköintiä tai kokoontumista.

Aiempina vuosina Big Wheels on Skyttän mukaan houkutellut paikalle yli 1 500 harrasteajoneuvoa ja jopa 18 000 hengen yleisön. Tänä vuonna järjestäjien odotukset liikkuvat muutamista kymmenistä noin sataan ajoneuvoon.

Jättikirppikset alkavat

Puumalan lasten kesäviikon avajaiset järjestetään lauantaina 18. heinäkuuta Puumalan bussiasemalla.

Avajaisissa esiintyvät Mölyapinat, Children of Puumala sekä Lokakuun linnut. Huvitusta tarjoavat myös pomppulinna ja radio-ohjattavat autot. Samana päivänä järjestetään myös kaksi risteilyä joulupukin kanssa.

Sunnuntaina luvassa on taikuri Simo Aallon eli Jokeri Pokeri Boxin esiintyminen Puumalan yhtenäiskoulun auditoriossa. Puumalan lasten kesäviikko jatkuu 26. heinäkuuta saakka.

Lauantaina on myös perinteisen Jättikirppiksen ensimmäinen myyntipäivä Mikkelin torilla. Jättikirppis järjestetään joka viikonloppu sunnuntaihin 13.9. asti. Poikkeuksena on lauantai 1. elokuuta, jolloin kirpputoria ei järjestetä.

Koronatilanteen takia kirpputorille ei voida ottaa myyjiä yhtä paljoa kuin aikaisempina vuosina. Tästä johtuen kirpputoripäiviä on lisätty ja päivittäistä myyntiaikaa pidennetty yhdellä tunnilla kertoo tapahtuman tuottaja Mikko Romo tiedotteessa.

Päivittäinen myyntiaika on tänä vuonna kello 9–14.

Mitä muuta viikonloppuna tapahtuu? Kerro tapahtumasi alle, päivitämme sen juttuun.