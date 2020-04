Mikkeliläinen Hanna "Pinky" Paakkari ikuistaa iholle karkkimaailmaa ja kauhua: "Tykkään söpöistä jutuista, My little ponyt ovat suuri intohimoni"

Tatuointialalla on paljon yrittäjiä ja siksi jokaisella pitää olla oma tyyli, Hanna Paakkari kertoo.

Hanna ”Pinky” Paakkari, 31, miten sinusta tuli tatuoija?

– Olen aina ollut taiteellinen, piirtänyt ja maalannut paljon. Lapsena piirsin poneihin ja barbeihin tatuointeja ja haaveilin, että voisin niitä joskus tehdä ihan oikeastikin. MTV:n musiikkivideoilla oli vaikutuksensa ja myös sillä, että vanhemmat sisarukseni ottivat tatuointeja. Teininä piirsin meikkikynillä kavereihini kuvia.

Olen itseoppinut, eli olen harjoitellut piirtämistä ja tutustunut kuvioiden tekemiseen omatoimisesti. Määrätietoisuus ja sinnikkyys ovat ammattiin valmistumisessa tärkeitä. Kun pääsin mukaan tatuointiliikkeeseen, vanhempi artisti opetti lisää ja vuosien mittaan olen oppinut muilta ammattilaisilta.

Minulla on ollut oma studio täällä Mikkelissä vuoden verran. Sitä ennen työskentelin Helsingissä vuodesta 2011 lähtien.

Millainen on tyylisi?

– Värikäs ja iloinen sekoitus karkkimaailmaa ja kauhua. Tykkään söpöistä jutuista, My little ponyt ovat suuri intohimoni. Pidän myös kauhuelokuvista ja olen kehittänyt näistä eri tyyleistä oman tapani tehdä näyttäviä tatuointeja. Värien runsaus ja kontrastit ovat minun erikoisosaamistani.

Tykkään söpöistä jutuista, My little ponyt ovat suuri intohimoni.

Mikä työssäsi on kiinnostavinta?

– Työn monipuolisuus, luovuus ja ihmiset. Suunnittelen paljon erilaisia hahmoja, ja ne kuvat kertovat aina jotakin siitä ihmisestä, jolle tatuointia teen. Vaikka pidän piirtämisestä, olen kyllästynyt valkoiseen paperiin. On ollut todella hienoa, kun olen saanut tehdä pysyviä kuvia erilaisille ihoille.

Minulla on aika vakiintunut asiakaskunta. Usein käymme etukäteen keskustelun siitä, mitä kuva sisältää. Yleensä piirrän asiakkaalle kuvan, ja katsomme sitten paikan päällä muutokset. Voimme myös suunnitella kuvion yhdessä. On paljon sellaisia isoja projekteja, joihin käytän aikaa niin, että ensin tutustumme toisiimme. Ja jos tapaamme ensimmäistä kertaa, niin monesti suunnitellun kuvan viimeinen silaus tulee siinä vaiheessa, kun näen asiakkaan.

Entä mikä on haastavinta?

– Kun tätä työtä on tehnyt jo monta vuotta, ei enää ole sellaisia haasteita kuin alussa. Kun olen tehnyt kaiken alusta alkaen itse, niin siinä kehittyy ihan omanlaiseksi tekijäksi. Yksityisyrittäjänä on ollut tärkeää antaa muullekin elämälle tilaa.

On kysymys luovasta alasta, joten tässäkin on erilaisia kausia ja luovuudella on omat päivänsä. Kun saan tietynlaisen tekemisen rytmin, niin se helpottaa myös ideoiden toteuttamisessa.

Tällä alalla on paljon yrittäjiä, ja sen takia on tärkeää, että jokaisella on oma tyyli. Nykyisin asiakkaat osaavat hakeutua sen perusteella oikealle tekijälle, ja se helpottaa myös artistien työtä.