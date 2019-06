Lasten levottomuus on lisääntynyt, tietää työnsä perusteella Sari Rautiainen — Lastentarhanopettajan arjessa parasta on lasten välittömyys ja aitous

Kalevankankaan päiväkodin lastentarhanopettaja Sari Rautiainen, 37, mitä kaikkea työhösi kuuluu?

— Aika paljon kaikenlaista! Tärkein työtehtävä on kokonaisvastuu lapsiryhmästä. Lapsiryhmän kanssa ei ainoastaan leikitä ja olla, vaan toiminta on tarkasti suunniteltua ja lapsia kehittävää. Noudatamme valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa, ja suunnittelen ryhmän toimintaa sen mukaan tiimin kanssa ja lapset huomioon ottaen.

— Teen myös kirjallisia töitä, kuten lasten kasvun arviointia. Teemme päivittäin yhteistyötä perheiden sekä eri työryhmien kanssa, joihin kuuluu esimerkiksi varhaiskasvatuksen erityisopettajia, neuvola, lastensuojelu ja terapeutteja.

Sanotaan, että nykyajan lapsilla on yhä monimutkaisempia haasteita. Miten se näkyy työssäsi?

— Tunnepuolen pulmat ja kielen kehityksen haasteet ovat korostuneet. Lasten tietynlainen levottomuus on lisääntynyt. En tiedä, ovatko nämä haasteet uusia vai tunnistetaanko ne vain paremmin. Lasten tarpeisiin pyritään vastaamaan hyvällä suunnittelulla ja tukitoimilla. Käytämme esimerkiksi apuna kuvia ja viittomia.

Millaisia päivät ovat?

— Päivän rakenne on aina sama. Ruokailut, ulkoilut ja lepohetket ovat aina samaan aikaan, jotta lapsilla säilyy tuttu rutiini. Toiminnan sisältö kuitenkin vaihtelee: viikon aikana ohjelmassa voi olla musiikkia, kädentaitoja, lyhytelokuvan tekoa, liikuntaa ja tunnetaitojen opettelua. Viemme myös toimintaa paljon ulos ja luontoon.

Onko työssä kiire?

— Kaikki on suhteellista. Kiireestä ei täällä puhuta eikä se näy silloin, kun ollaan lasten kanssa. Keskittyminen on lapsissa ja olemme aidosti läsnä. Nykyään kuitenkin paineita tulee eri puolilta ja on paljon erilaisia hoidettavia tehtäviä, joten organisointi- ja ennakointikykyä tarvitaan.

Miten päädyit alalle?

— Jo nuoruudessa ja opiskeluaikoina vedin erilaisia lasten harrastusryhmiä. Olen aina ajatellut, että tämä työ on tärkeää, sillä tässä voi vaikuttaa lasten tulevaisuuteen. Koulutukseltani olen sosionomi ammattikorkeakoulusta.

Millaiset asiat ovat työsi paras puoli?

— Ehdottomasti lasten aitous ja välittömyys. Tykkään siitä, että ei tarvitse olla paljoa paikallaan ja saa ulkoilla luvan kanssa.





Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 26.6.