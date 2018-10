Essote ohjeistaa Vaalijalaa pysymään oman maakunnan rajojen sisällä — Lausunto yllätti Vaalijalan kuntayhtymän johtajan Ilkka Jokisen

Vaalijalan kuntayhtymän on syytä toistaiseksi välttää toiminnan laajentamista kotimaakunnan alueen ulkopuolella ja keskityttävä vain kiinteistöjen välttämättömien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseen.

Näin toteaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) hallitus Vaalijalan kuntayhtymälle laatimassaan lausunnossa.

Essoten hallitus katsoo, että Vaalijalan kiinteistöinvestoinneissa olisi otettava huomioon mahdollinen siirtymä osaksi maakunnan palvelutuotantoa.

Mikäli maakunta syntyy, lähtökohtana on, että sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirin kiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:n hallinnoitavaksi ja omistukseen.

Mahdollisessa maakuntauudistuksessa on vielä epäselvää, miten ja mille maakunnalle erityishuoltopiirien omistuksessa olevien toisten maakuntien alueella sijaitsevien tilojen kustannukset kohdennetaan.

Olisi asia päin naamaakin voitu kertoa

Vaalijalan kuntayhtymän johtaja llkka Jokinen on lausunnosta yllättynyt.

— On hyvä, että asioista keskustellaan lausuntotasolla. Essoten näkökulma on minulle täysin uusi. Olisihan se voitu päin naamaakin kertoa, toteaa Jokinen tuohtuneena.

Jokinen toteaa, ettei Essoten mielikuva Vaalijalan toiminnasta vastaa millään muotoa todellisuutta.

— Vaalijala toiminta on ylimaakunnallista toimintaa. Suurin käyttäjä on Pohjois-Savo ja Etelä-Savo on vasta toisella sijalla. Sitten tulevat Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala ja kahdeksan muuta maakuntaa, toteaa Jokinen.

Essotea Jokinen luonnehtii ei vaan maakunnalliseksi vaan osamaakunnalliseksi toimijaksi, jolla ei voi olla käsitystä, mitä Vaalijalan toiminnan tulisi maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen olla.

Laajentaminen yli maakuntarajojen jatkuu

Vaalijala on pitkäjänteisesti laajentanut maakuntarajojen ulkopuolelle. Jyväskylässä alkavat aivan lähiviikkoina Sääksvuoren palvelukodin asukkaiden muutot ja tänä syksynä aloitetaan Kuutinharjun palvelukodin rakentaminen Rautalammille.

— Näistä kohteista on päätökset tehty ja suunnitelmiin kuuluu myös asumispalvelujen kehittäminen Varkaudessa ja Savonlinnassa, kertoo Jokinen.



Jokinen pitää tiukasti kiinni kannastaan, jonka mukaan kaikkien osapuolten kannalta tarkoituksenmukaisinta olisi säilyttää Vaalijala asema itsenäisenä liikelaitoksena Etelä-Savossa.

Sateenkaaren koulu on paikkansa lunastanut

Sen sijaan Sateenkaaren erityiskoulun olemassa olosta Vaalijalan kuntayhtymällä ja Essotella yhteinen näkemys.

— Oppivelvollisuuden piirissä oleville Vaalijalan asiakkaille koulu ja opetuspalvelut ovat osa tutkimus- ja kuntoutusprosessia, joten koulun säilyminen Nenonpellon alueella on tärkeää, todetaan lausunnossa.

Essote esittää, että Vaalijala selvittäisi, olisiko koulun tulevaisuuden kannalta eduksi, jos koulu siirtyisi esimerkiksi osaksi Pieksämäen kaupungin sivistyksen lautakunnan ja toimialan palveluita.