Maanantaina julkaistussa jutussa Mikkeliläiset veljekset Joona Nirkko, 13, ja Aleksi Nirkko, 11, hankkivat rahaa keräämällä sieniä ja marjoja myyntiin – Tämän vuoden marjasadosta on tulossa kahta edellisvuotta parempi, ja myös sienikesä näyttää lupaavalta kerrottiin virheellisesti, että toisen veljeksen nimi on Joonas Nirkko. Oikea nimi on Joona Nirkko.