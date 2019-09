Kirsikka Tynkkynen Essotesta valittiin vuoden traumahoitajaksi

Mikkelissä työskentelevä Kirsikka Tynkkynen on valittu vuoden 2019 traumahoitajaksi.

Hän työskentelee Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa projektipäällikkönä. Palkinnon myönsi Suomen Traumahoitajayhdistys ry.

Tynkkynen on koulutukseltaan sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja hänellä on laaja kokemus traumapotilaiden hoitotyöstä päivystyksestä teho-osastolle. Tynkkynen on myös käynyt Suomen traumatologiyhdistyksen laajan ETC-kurssin (European Trauma Course).

Tynkkynen vastasi keskussairaalan osuudesta Essoten omassa suuronnettomuusharjoituksessa, joka järjestettiin Mikkelissä toukokuussa Toxi Triage -harjoituksen yhteydessä.

