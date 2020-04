Katso kuvat: Tätä kaikkea sisältää mikkeliläisten etäkoululaisten saama ruokakassi – Kasseja jaetaan kolmen päivän aikana yhteensä yli seitsemän tuhatta

Etänä opiskeleville mikkeliläisille peruskoululaisille jaetaan kolmen päivän aikana yli seitsemän tuhatta ruokakassia.

Suuri määrä selittyy sillä, että kukin ruokakassin tilanneista koululaisista saa mukaansa kaksi tai kolme muovikassillista ruokaa.

3 350 mikkeliläistä koululaista tilasi tavallisen ruokakassin ja sen antimet mahtuvat kahteen muovikassiin. Kasvisruokakassin tilanneet 579 koululaista saavat eväitä kolme kassillista.

Mikkelin kaupungin tilastojen mukaan noin 70 prosenttia ruokakassiin oikeutetuista perheistä hankki kassin.

– Ruokakassien ei olisi ollut mahdollista ilman mikkeliläistä elintarviketukkuliike palvelutukku Itä-Suomea. He ovat hankkineet jaettavat elintarvikkeet, pakkaavat ruokakassit ja toimittavat ne kouluille, kertoo palvelujohtaja Mia Hassinen Mikkelin puhtaus- ja ruokapalveluista.

Tätä kaikkea kassit sisältävät

Ruokakassit sisältävät vain huoneenlämmössä säilyviä tuotteita, kuten ristiinalaisia perunoita ja porkkanoita, tomaatteja, kananmunia, kaurahiutaleita ja lihasäilykkeitä tai kaura-ateria -aineksia.

Kassin sisältö on valittu säilyvyyden perusteella. Valintaan on vaikuttanut myös tuotteiden sopivuus toteutettavaan kassien jakotapaan, tuotteiden saatavuus, monipuolisuus ja terveellisyys.

Lukijan kuva Hernekeittoa, broileria... Tätä kaikkea sisältää mikkeliläisten koululaisten saama lihakassi.

Jaakko Avikainen Porkkanaa, perunaa, mustikkakeittoa... Tätä kaikkea on koululaisten saamassa kasviskassissa.

Koulut ovat tiedottaneet koteihin ruokakassien jakeluaikataulun. Jakopäiviä ovat tällä viikolla maanantai, tiistai ja keskiviikko.

Jakelussa on huomioitu, paitsi koronavirusriskien välttäminen, myös virka-aikana työssään kiinni olevien huoltajien aikataulut. Tavoitteena on ruuhkien välttäminen poikkeusolosuhteissa.

Mikkelin seudulla kunnat jakavat ruokaa

Etäkoululaisten ruokakasseja jaetaan huhtikuussa eri puolilla Suomea, Etelä-Savossa muun muassa Juvalla, Pieksämäellä ja Pertunmaalla. Näin maksuttoman kouluruokailun pitkä perinne jatkuu jollakin tavoin, joskaan kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää sellaista kotona opiskelevalle koululaiselle.

Ruokajakeluun on kunnissa päädytty, sillä koronakaranteeni on lisännyt perheiden taloudellista taakkaa monin tavoin. Jo ennestään kouluruoka on ollut monelle lapselle päivän tärkein ateria.

Esimerkiksi Mikkelissä on jo nyt päätetty, että ruokakassit jaetaan etäkoululaisille myös toukokuussa.