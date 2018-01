Vesa Paakkola on työskennellyt 22 vuotta Mikkelin Citymarketin kassalla: "Lämmittää, kun tuntemattomat kutsuvat nimeltä" Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Paakkola on monille tuttu. Vesa Paakkolasta on mukavaa tervehtiä asiakasta ja kysyä kuulumisia. Vielä mukavampaa on, kun tämä vastaa takaisin ja syntyy pieniä juttutuokioita.

Vesa Paakkola, mitä teet työksesi?

- Olen ollut 22 vuotta myymäläkassan hoitajana Mikkelin Citymarketissa. Koulutukseltani olen merkonomi ja tulin työharjoitteluun Lahdessa kassalle. Yllätyin itsekin, miten mukavaa työtä se oli. Olen sosiaalinen, eikä minusta ole työskentelemään yksin toimistossa. Haluan olla tekemisissä ihmisten kanssa.

Montako ihmistä menee päivässä ohitsesi?

- Seitsemän tunnin työvuoron aikana kassasta menee läpi noin 400 ihmistä. Edellisessä työpaikassa se laskettiin ja sitä luokkaa se on täällä Mikkelissäkin.

Millainen on työpäiväsi?

- Omasta mielestä työpäivä on vaihteleva, vaikka se rahastusta onkin. Joku voisi sanoa työtä rutiininomaiseksi, mutta minulle on tullut työssä paljon tuttavuuksia.

- Asiakkaana voi olla ihminen, jota en ole nähnyt pitkään aikaan, ja minusta aina kiva jutella hänen kanssaan. Tykkään vaihtaa asiakkaan kanssa muutaman sanan, jos siihen aikaa on.

Ovatko asiakkaat Mikkelissä erilaisia kuin Lahdessa?

- Viimeksi tänään asiakkaiden kanssa on puhuttu siitä, että ihmiset ovat täällä lupsakampia. He moikkaavat kaupungillakin. Lahdessa olisi ennenkuulumatonta, että ihmiset moikkaisivat saatikka kävisivät juttelemaan kaupungilla.

Miten työpäivä sujuu?

- Aamuvuoron kiiretunnit ovat noin klo 10—14. Sitten taas illalla kiireisimmät ajat ovat klo 16.30 jälkeen aina klo 20 saakka. Päivässä on rauhallisempiakin hetkiä, jolloin ehtii jonkun sanan vaihtaa.

Mikä tuo työpäivään vaihtelua?

- Asiakaskokemukset tuovat ehdottomasti päivään vaihtelua. Minua lämmittää jo se, että ihan tuntemattomat ihmiset kutsuvat minua nimeltä, enkä ole heille vain nimetön kassa. Se on kivaa. Monesti jopa kaupungilla ihmiset tervehtivät.

Millaisia haasteita on työssä?

- Joskus tuotteesta puuttuu hinta ja siitä joutuu soittelemaan osastolle, kun on paljon ihmisiä kassajonossa. Se on tietenkin asiakkaan kannalta ikävä tapaus, mutta puhumalla siitäkin aina selviää. Kun itse pysyy rauhallisena, niin asiakkaatkaan eivät hermostu.

Millainen on helppo asiakas?

- Helppo asiakas on sellainen, joka vastaa, kun sanon hänelle hyvää päivää ja kysyn kuulumisia. Se avaa asiakkaan kertomaan omasta päivästään ja tunnelmistaan. Se on vuorovaikutusta.



