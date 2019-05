Ei ihan hellettä, mutta ei sadettakaan: koulujen päättäjäisiä vietetään aurinkoisessa säässä Mikkelin seudulla

Sää on viikonloppuna ajoittain sateista ja tuulista, mutta koulujen päättäjäisiä vietetään lauantaina monin paikoin aurinkoisessa säässä, Ilmatieteen laitos kertoo tiedotteessa.

Ennusteen mukaan Mikkelissä on aurinkoista tai puolipilvistä ja lämpötila on päivällä 11—15 astetta. Pieksämäellä on noin asteen viileämpää.

Lauantaina illalla lännestä saapuu sadealue maan etelä- ja keskiosaan.

Helatorstaina ja perjantaina sää on tuulinen. Perjantain vastaisena yönä ja perjantaina päivällä Suomen yli kulkee sadealue itään.

