Saimaalta löydetty suuri määrä saimaannorpalle vaarallisia katiskoja – Määrä lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna

Saimaalta on löydetty suuri määrä saimaannorpalle vaarallisia katiskoja. Tänä kesänä tehdyssä kalastuksenvalvonnassa löydetyt katiskat ovat kiellettyjä norpan keskeisillä elinalueilla valtioneuvoston asetuksen nojalla.

Metsähallituksen kalastuksenvalvonnassa on tarkastettu tänä vuonna yli 1200 katiskaa, joista 165 on todettu laittomiksi. Tämä tarkoittaa, että lähes 14 prosenttia katiskoista on ollut norpan elinaueella kiellettyjä, mikä on likimäärin kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

– Tilanne on viime kesään verrattuna mennyt aika paljon huonompaan suuntaan, Sami Kurenniemi Metsähallituksen kalastuksenvalvonnasta toteaa.

Kielletyt katiskat ovat löysänieluisia, minkä vuoksi norppa mahtuu tunkeutumaan katiskaan kalojen perässä. Kalastus on kiellettyä katiskalla, jonka nielu pääsee leviämään yli 15 senttimetriä.

Mikäli kalastuksenvalvonnassa löytyy laiton katiska, se voidaan tarkastuksen yhteydessä korjata paikan päällä mahdollisuuksien mukaan nippusiteillä turvalliseksi. Katiskan omistajalle voidaan myös antaa neuvoja ja ohjeistusta, mikäli häneen saadaan yhteys. Usein ongelmana kuitenkin on, että suuressa osassa katiskoja ei ole vaadittavia yhteystietoja. Yhteystiedottomat, laittomat pyydykset kalastuksenvalvonta ottaa mukaansa, ja niistä tehdään ilmoitus poliisille

– Esimerkiksi tänä vuonna kun pyydyksiä on tarkastettu, niin siellä on ollut 302 katiskaa, joissa ei ole ollut yhteystietoja, Kurenniemi kertoo.

Norppakuolemia ei ole toistaiseksi tiedossa

Kalanpyynti laittomilla katiskoilla on pitkällä aikavälillä laskenut, mutta tämän vuoden perusteella suunta näyttää muuttuneen. Suomen Luonnonsuojeluliiton saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiaisen mukaan aiempina vuosina asiaa on selitetty sillä, että norppakannan levitessä myös kalastusrajoitukset leviävät uusille alueilla. Tällöin ihmisten reagointi asetettuihin rajoituksiin saattaa viedä aikaa.

– Tänä vuonna on kuitenkin huomattu, että näitä laittomia katiskoja on myös niin sanotuilla perinteisillä norppa-alueilla. On ajateltu, että ehkä tieto ei ole mennyt oikealla tavalla perille, ehkä alueella on uusia ihmisiä, tai ehkä on tuudittauduttu siihen, että kyllä ihmiset nyt tietävät.

Tiainen nostaa esiin, että myös kalastusvälinemyyjiä tulisi informoida asiasta tarkemmin. Tietoa katiskoista ja niiden käytön rajoituksia tulisi olla saatavilla jo myyntitilanteessa Saimaan alueella.

Verkkokalastuskielto päättyi Saimaalla tämän kesän osalta kesäkuun lopussa. Norppakuolemia ei ole toistaiseksi tullut Suomen luonnonsuojeluliiton tietoon.

– Voi olla, että tiedottaminen, ja viime kesän kohu ovat tähän vaikuttaneet. Toisaalta myös tiedetään, että kaikkia tapauksia ei ilmoiteta.

Yhtenä syynä voi olla myös se, että kuutteja on tänä vuonna verrattain vähän. Lumettoman talven vuoksi niitä kuoli paljon jo keväällä.

– Ja toisaalta nyt ollaan vasta heinäkuun alussa. Niin karmeaa kuin se onkin, niitä tapauksia varmasti tulee.