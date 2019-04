Keskustan Kirsi Olkkosen mielestä Itä-Suomi tarvitse vahvan Itä-Suomi-ohjelman, joka ulottuu Kainuusta Etelä-Savoon. Olkkonen toi asian esille keskustan vappupuheessa Mikkelin Kirkkopuistossa tiistaina.

Hänen mielestään elinvoiman ja kasvun luomisessa on tunnistettava eri alueiden vahvuudet ja erityspiirteet.

— Olemme Suomen metsäisimpiä maakuntia. Tuotamme suuren määrän metsäteollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta, täällä on mahdollisuuksia matkailulle ja ruuantuotannolle. Alueemme on harvaanasuttua, mutta on tärkeää pitää alueet asuttuina ja tiet kunnossa, jotta voimme asua ja yrittää täällä, Olkkonen sanoi.

Olkkonen käänsi puheessa katseensa nuoriin. Hän painotti, että on aluepoliittisesti tärkeää pitää Etelä-Savon sivistysmaakuntana esimerkiksi yliopistoverkon saavutettavuuden kautta.

— Meidän velvollisuuteemme on luoda kaikille nuorille sopivia koulutuspolkuja työelämään ja mahdollisuuksia jäädä tänne asumaan. Tämä on tehtävä yhdessä nuorten kanssa, Olkkonen sanoi.

Olkkonen palasi puheessaan myös eduskuntavaalin tulokseen. Kuten emopuolueessa, myös keskustan Etelä-Savon piirissä analysoidaan huono vaalitulos.

— Keskustalle vaalit olivat pettymys, mutta Etelä-Savon piirissä pettymykseen tuo valoa se, että säilytimme kansanedustajapaikan Jari Lepän ansiosta. Lisäksi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä valittiin Hanna Kosonen ja Ari Torniainen, Olkkonen sanoi.