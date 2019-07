Meteorologi: "Nopeaa parannusta ei ole tulossa" — Sade taukoaa, mutta viileys jatkuu Etelä-Savossa

Etelä-Savon sää jatkuu viileänä poutasäästä huolimatta. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Paavo Korpela kertoo sateiden taukoavan loppuviikosta, mutta hellettä ei ole näkyvissä.

— Taivas on pilvinen suuressa osassa maata, ja itäpuolella lämpötila liikkuu 10—15 asteen tienoilla.

Korpelan mukaan heinäkuun alun kaltaiset koleat säät eivät ole jokakesäisiä ilmiöitä.

— Nämä alle 12 asteen lämpötilat ovat kyllä harvinaisempia. Varmaan harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa osuu tällaisia pidempiä jaksoja, Korpela kertoo.

Nopeaa parannusta ei ole tulossa. — Paavo Korpela

— Etelä-Savo kuuluu viileämpään osaan maata. Loppuviikosta on hivenen lämpimämpää, ja alueella kivutaan luultavasti yli 15 asteen. Lämpötila on silti reilusti alle vuodenajan keskimääräisen päivälämpötilan, joka on noin 20 astetta.

Sateet jatkuvat oletettavasti ensi viikolla, ja viikonloppunakin saattaa tihuttaa. Viikonlopun sateet ovat kuitenkin Korpelan mukaan luultavasti vain paikallisia ja hyvin vähäisiä.

Ensi viikon tilanteesta ei ole varmuutta, mutta sateet ovat todennäköisiä.

— Epävakaisen sään eli sateen ja pilvisyyden todennäköisyys ensi viikolla on suuri.

Suunta on vain ylöspäin

Syy viileään kesään löytyy laaja-alaisesta matalapaineesta, joka puskee kylmää ilmaa Suomeen Vienanmeren suunnalta. Korpelan mukaan ennusteista ei käy ilmi, milloin sateet ja viileys päättyisivät.

— Selvää loppua epävakaiselle säälle ei ole näkyvissä: nopeaa parannusta ei ole tulossa.

Meteorologi kuitenkin kertoo säiden mukautuvan yleensä melko hyvin keskimääräisiin tuloksiin, kun ennusteita katsotaan pitkällä aikavälillä.

— Tämän viileämmäksi ei juuri päästä, muutoin mennään kylmyysennätyksiin. Itärajalla käydään torstaina ja perjantaina pohjalukemissa, joten suunta on tästä oikeastaan vain ylöspäin.