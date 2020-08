Ville Haapasalon hatsapurit menivät kesällä kuin kuumille kiville – Viikonloppuna esiteltiin myös ensi kesän uutuustuote

Ville Haapasalon mukaan hatsapureja on myyty kesän aikana yhteensä noin 25 000. Pelkästään juustoa on kesän aikana kulunut 6 000 kiloa. Työtahti on hurja, sillä Haapasalo paistaa noin sata leipää tunnissa.