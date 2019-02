Arkistosta: Martti Liukkonen oli Haukivuoren oma Pelle Peloton — Liukkonen taisteli näkötorninsa puolesta useita vuosia

Huvilavalla Haukivuorella tanssitaan pitkän tauon jälkeen taas juhannuksena. Lava ei tosin enää ole entisellä paikallaan Kyyveden rannalla vaan Saksalanharjulla Martin Gallerian pihapiirissä.

Juhannustanssit lupaa pitkänlinjan matkailuyrittäjä Martti Liukkonen, jonka ajatukset joulun sijasta ovat jo ensi kesässä.

Vanha tanssilava on vielä palasina Martin Gallerian pihassa Haukivuorella, mutta juhannuksena se on jälleen kasassa, ja jos mahdollista entistäkin ehompana.

Romahtamisvaaraa ei varmasti ole, sillä lavan keskelle tuleva tukipilari on halkaisijaltaan 1,15 metriä.

– Tämä on kuuleman mukaan Haukivuoren suurin puu, kertoo Liukkonen, joka kaatoi kuusivanhuksen osuuskaupan uuden liiketalon tieltä.

Tukipuuhun saavat Liukkosen luvalla kaikki umpirakastuneet tanssiparit piirtää sydämiä ja nimiä.

– Lavan seinissä nimiä, päivämääriä, sydämiä ja vaikka mitä raapustuksia on ennestään jo tuhansia. Tukipilari kertokoon jälkipolville lavan historiaa sen uudelle paikalle siirtämisen jälkeen.

Juhannusaattona tapahtui

Tanssilava ei Liukkosen hallinnassa jää kuitenkaan pelkästään tanssijoiden käyttöön.

– Tarkoitus on kehittää lavasta monitoimitila, jota voisi käyttää esimerkiksi kesäteatterina ja kaikenlaisten muidenkin tilaisuuksien järjestämiseen, suunnittelee Liukkonen.

Ensi juhannuksen käsikirjoitus on jo valmiina.

– Kokkotuli sytytettiin ensimmäistä kertaa viime juhannuksena Mikkelin torilla. Niin tehdään ensi kesänäkin. Tuli tuodaan joko juosten tai viime kesän tapaan vanhoilla Zetreilla Saksalanharjulta, ja kokko sytytetään sitten helikopterista käsin.

Viime juhannusaatto Saksalanharjulla oli yleisömenestys.

– Tästä, jos mistä tehdään perinne, hehkuttaa Liukkonen.

Taistelu viranhaltijoita vastaan

Liukkosta voi perustellusti nimittää Haukivuoren omaksi Pelle Pelottomaksi. Siitä paras näyttö on Martin Gallerian 25 metriä korkea näkötorni.

Liukkonen taisteli torninsa puolesta neljä vuotta, ennen kuin viranhaltijoilta heltisi vihdoin vuonna 2003 lupa tornin avaamiseksi yleisölle.

Kädenvääntö kunnan rakennusviranomaisten kanssa kaivelee vieläkin Liukkosta.

– Haukivuoren liittyminen Mikkelin kaupunkiin oli monivuotisen toiveeni täyttymys, josta sain aivan uutta puhtia myös yritykseni kehittämiseen, toteaa Liukkonen.

Martin Galleria on koko sen toimintansa ajan ollut suosittu matkailukohde Haukivuorella.

– Vieraita on joka kesä käynyt useampia tuhansia. Vuoden 2005 vieraskirjan mukaan vieraiden joukossa oli peräti 48 eri maan edustajia, kertoo Liukkonen.

Galleriassa on Liukkosen omien puuveistosten lisäksi esillä paikallisia herkkuja ja käden taitajien töitä.