Lautamäen mukaan nylonista valmistettu verkko pesinnän estämiseksi on huono ratkaisu.

Jampan eläinhoitolan Jarmo Lautamäki joutui kahden naakan pelastustehtäviin sunnuntaiaamuna. Naakat olivat takertuneet kiinni Tuma-talon julkisivussa olevaan nylon-verkkoon.

Ohikulkija huomasi kaksi räpiköivää naakkaa Sammonkadulla sijaitsevan Tuma-talon verkossa ja hälytti Lautamäen paikalle. Lautamäki kutsui paikalle Etelä-Savon pelastuslaitoksen, jonka nostokorin avulla Lautamäki pääsi katon harjalle ja pelastamaan pulassa olevat linnut.

Kaksi kynsistään verkkoon takertunutta naakkaa löytyivät Tuma-kyltin takaa. Verkkoon oli tarttunut myös yksi pulu. Pulu ollut yhtä onnekas, sillä se oli ehtinyt jo kuolla.

— Naakat eivät olisi enää pitkään jaksaneet rimpuilla, sanoo Lautamäki.

Jarmo Lautamäki Naakat pääsivät Jampan eläinhoitolan hoiviin ja pelastuivat.

Verkkoa korjataan pian

Mikkelin kaupungin kiinteistökehitys Naistingin isännöitsijä Mika Issakainen sanoo, että verkkoon on jäänyt reikä, joka siihen on ilmeisesti jäänyt Tuma-valokyltin ledivalojen vaihdon jäljiltä. Verkon korjaamistyö on jo tilattu.

— Korjataan reikä ja katsotaan verkkoa sillä silmällä, että sinne ei jää kolosia mihin linnut pääsisi, sanoo Issakainen.

Verkko on asennettu estämään lintujen pesinnän, jonka Lautamäki kyllä ymmärtää ja hyväksyy. Ongelmana hän näkee verkon materiaalin.

— Siihen ei pitäisi tuollaista verkkoa käyttää, mihin linnut jäävät herkästi kiinni. Talonmiehenkin kanssa keskustelin, ja hän totesi, että jos verkkoa ei vaihdeta, pelastuslaitos saa kesän aikana vielä monia hälytyksiä kiinni jääneistä linnuista, Lautamäki sanoo.

Ratkaisuksi Lautamäki esittää nylon-verkon vaihtoa kanaverkkoon, johon linnut eivät jää kiinni.

Ainakaan toistaiseksi Tuma-talon pesinnän estävää verkon materiaalia ei olla vaihtamassa.

— Eikös siinä kanaverkko nytkin ole? Mutta reikä korjataan, eikä ole kenenkään tahtotila, että linnut tuolla tavalla nalkkiin joutuvat, sanoo Issakainen.