Anttolan koululaisten väistötilarumba jatkuu viidettä vuotta — Vinski Malinen on käynyt koulua muun muassa kotona ja Anttola-talon valtuustosalissa Malisten perheessä on kärsitty Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelmista vuosikausia. Kotiseuturakkaus saa perheen pysymään sijoillaan. Vesa Vuorela Maliset viihtyvät Anttolassa kurjasta koulutilanteesta huolimatta. Matti-isän kainalossa perheen kuopus Vinski. Iina-äidin sylissä ekaluokkalainen Hertta ja keskellä nelosluokkalainen Fanni.

Anttolalainen seiskaluokkalainen Vinski Malinen on käynyt koulua tavallisessa luokkahuoneessa viimeksi kakkosluokalla. Suurin osa hänen koulupolustaan on kulkenut väistötilasta toiseen.

— Kolmannen luokan syysloman jälkeen Vinskiä pidettiin viisi viikkoa kotikoulussa, kertoo äiti Iina Malinen.



Anttolan yhtenäiskoulun sisäilma aiheutti kurkkukipua, joka lakkasi iltaisin ja viikonloppuisin, kunnes oireet alkoivatkin pitkittyä.

— Sitten järjestyivät ne ensimmäiset väistötilat Anttola-talon valtuustosalista, siellä oli hulppea luokkahuone, Malinen hymyilee.

Tuolloin elettiin vuotta 2013. Malisten kuopus, Hertta, oli vasta 3-vuotias. Nyt hän käy jo ensimmäistä luokkaa, parakissa tietenkin.

Vitosen syksyllä Vinskin oirehdinta alkoi olla ihan hirveää niissä remontoiduissa tiloissa. -Iina Malinen

Vajaassa viidessä vuodessa on tapahtunut paljon muutakin. Anttolan yhtenäiskoulu päätettiin aluksi remontoida.

— Vitosen syksyllä Vinskin oirehdinta alkoi olla ihan hirveää niissä remontoiduissa tiloissa. Silloin myös meidän keskimmäinen lapsi Fanni alkoi oirehtia. Hänellä oli kovia päänsärkyjä, Iina Malinen kertaa paria vuotta taaksepäin.



Vuonna 2016 Mikkelin kaupunki päätti, että koulurakennus puretaan ja korvataan kokonaan uudella kiinteistöllä. Suunnitelmissa oli säästää ja saneerata liikuntasali, mutta lopulta sekin päätettiin purkaa.



Nyt upouuden koulurakennuksen odotetaan valmistuvan vuoden 2019 syksyllä, missä tapauksessa Vinski Malinenkin ehtisi siinä osan oppivelvollisuuttaan suorittaa. Hiljattain hän oli väistötilojen väistötilojen väistötiloissa Anttola-talolla, kun koulun seiskaluokan parakissa oli kosteusvaurio.



Koulun uutta liikuntasalia saadaan todennäköisesti odottaa kauemmin kuin luokkatiloja.



Opettajana Mikkelin Päämajakoululla työskentelevä Iina Malinen on harmissaan siitä, että vuosia jatkuneessa väliaikaistilassa lasten Anttolan oppilaiden opetussuunnitelmasta on jouduttu tinkimään. Liikuntasalia ei ole, eikä parakkiolosuhteissa voi suorittaa esimerkiksi kaikkia kemian kokeita.

Jaakko Avikainen Parakkielämää Anttolan yhtenäiskoululla.

Kovilla pakkasjaksoilla parakkien putket jäätyvät, ja silloin niissä haisee viemärille. Kylmien lattioiden vuoksi tuplavillasukat ovat välillä tarpeen, mutta luokkatiloina parakit toimivat Malisten mielestä sinänsä hyvin.



Muutto Anttolasta on käynyt Malisilla mielessä montakin kertaa, mutta Anttolan lukuisat edut painavat Malisten vaa’assa kurjaa koulutilannetta enemmän.

— Luokkakoot ovat täällä pienemmät kuin kaupungissa. Koulumatka lapsilla on 600 metriä, jonka he voivat kulkea turvallisesti. Hiihtolatu, luistinrata ja uimarannat ovat lähellä. Lisäksi omat vanhempani asuvat täällä, Iina Malinen sanoo.



Vinskin kotiopetusviikot kolmannella luokalla sujuivatkin hänen ukkinsa kanssa, joka oli juuri jäänyt eläkkeelle.



Anttolan yhtenäiskoulun rehtori Sirpa Rossi kertoo, että tällä hetkellä kotiopetuksessa on seitsemän 150 Anttolan yhtenäiskoulun oppilaasta sekä kaksi esikoululaista yhdeksästä.