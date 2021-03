Mikkelissä vaaditaan jakeluruokaa myös etälukiolaisille

Koronapandemian aikaisen etäopetuksen kouluruokailu on nostanut Mikkelissä keskustelua.

Etäopetuksessa olevat perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijat saavat Mikkelissä jakeluruokana ruokakassin, mutta lukion opiskelijat eivät.

SDP:n ryhmä jätti maanantaina valtuustoaloitteen, jonka mukaan Mikkelin lukiolaisille tulee jakaa maksuton ruoka samoilla periaatteilla kuin peruskoululaisillekin.

Lisäksi ryhmä esitti, että ruokakassien jakelua ja kotiin toimittamista peruskoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille ryhdytään pikaisesti kehittämään.

Ryhmäpuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) totesi, että lukiolaisten ruokailuun on varattu rahat kaupungin budjetissa ja että etäkoulun aikana perheillä menee tavallista enemmän rahaa ruokaan.

– Monissa perheissä on ollut lomautuksia ja irtisanomisia. Ruoka on tarpeen myös niille lapsiperheille, joissa on lukiolaisia.

Taavitsainen jätti samasta asiasta kaupunginkansliaan kirjallisen kysymyksen.

Kaikin tavoin yritetään välttää lukiolaisten ja ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien nuorten sairastumista koronavirukseen.

Koska kysymyksen jättämiseen on määräaika, sitä ei käsitelty maanantaina. Vastaus annetaan huhtikuun valtuustossa.

Kunnissa on erilaisia käytäntöjä.

Mikkelin sivistystoimen johdon mukaan lukion opiskelijoille ei tarjota ruokakasseja tai kouluruokaa korvaavia ruoka-annoksia tämän etäopetusjakson aikana.

Mikkelin kaltaiseen menettelyyn on nyt päädytty myös sadan oppilaan Pieksämäen lukiossa.

Myöskään Kangasniemen lukiossa ei jaeta kunnan puolesta kouluruokaa korvaavia aterioita tai ruokatarvikkeita etäopetuksessa oleville opiskelijoille.

Kangasniemen lukio päätti kuitenkin hankkia etäopetuksessa oleville opiskelijoilleen ruokakassit koulun omilla rahoilla.

Kangasniemellä kunta on perustellut menettelyä sillä, että kaikin tavoin yritetään välttää lukiolaisten ja ennen muuta ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien nuorten sairastumista koronavirukseen.

Vuosi sitten pandemian alkuvaiheissa kevään pitemmän etäopetusjakson aikana myös lukiolaiset saivat Mikkelissä kouluruokakassit.