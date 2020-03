Mikkelin kaupunki ohjeistaa pitämään päiväkoti-ikäiset lapset kotona – flunssa-aalto kurittaa myös päiväkotien henkilökuntaa

Mikkelin kaupunki kehottaa vanhempia pitämään lapsensa poissa päivähoidosta ja esikoulusta, jos he pystyvät järjestämään lapselleen hoidon kotona.

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat saivat maanantaiaamuna kaupungilta tiedotteen, jossa kerrotaan syyksi varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä oleva henkilöstövaje.

Kaupunki on ohjeistanut varhaiskasvatuksen henkilökuntaa, että he eivät tule töihin, jos he ovat sairaita tai kärsivät flunssaoireista.

Pyrkimyksenä on minimoida koronaviruksen leviämisriski, mutta samalla on syntynyt akuutti pula hoitavista käsistä.

Kaupungin tiedotteessa korostetaan, että jos lapsen vanhempien on käytävä töissä, hoito pyritään järjestämään niin pitkään kuin mahdollista.

– Niiden perheiden lasten varhaiskasvatus, joiden vanhempien työssäkäynti on yhteiskunnan kannalta kriittistä, tullaan mahdollistamaan mahdollisimman pitkään, kertoo Mikkelin varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen tiedotteessa.