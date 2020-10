Poliisipartioiden tukikohta on jatkossakin Pieksämäellä – Myös lupapalveluja on tarjolla, mutta supistettuna

Pieksämäki ei ole mikään lintukoto. Muun muassa huumausaineisiin liittyvä rikollisuus on lisääntynyt, perustelee Pieksämäen poliisiyhdistyksen puheenjohtaja Mika Kilpeläinen.

Pieksämäen poliisiyhdistyksen puheenjohtaja Mika Kilpeläinen huokaisi keskiviikkona helpotuksesta.

Itä-Suomen poliisipäällikkö Mikko Masalin ilmoitti Pieksämäen kaupungin johdolle osoittamassaan kirjelmässä, että Pieksämäen kenttähenkilöstön virkapaikkoja ei siirretä Varkauteen, vaan ne säilyvät ennallaan Pieksämäellä.

– Olo on huojentunut. On todella hyvä, että poliisijohto on nähnyt alueen tilanteen ja kuullut myös henkilöstöä ja heidän esimiehiään, toteaa Kilpeläinen.

Sen sijaan poliisiaseman lupapalveluissa siirrytään kahteen viikoittaiseen palvelupäivään vuonna 2022.

Nykyisin Pieksämäellä tarjotaan lupapalveluita neljänä päivänä viikossa kello 9–11.30 välisenä aikana.

Pieksämäen poliisin palvelut nousivat esille Itä-Suomen poliisilaitoksen strategiatyöryhmän laatiman toimintaohjelman tultua julki. Strategiaryhmä esitti lupapalvelujen supistamista sekä hälytys- ja valvontatehtäviä hoitavien poliisipartioiden siirtämistä Pieksämäeltä Varkauden poliisiasemalle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Pieksämäen Lehti.

Työryhmän tehtävänä oli poliisilaitoksen palvelujen varmistamista koskevan strategisten tavoitteiden ja niihin vaikuttavien toimintaympäristön muutosten arviointi vuosille 2021–2022.

– Strategiaryhmänä toimivan tulossuunnitteluryhmän tehtävänä oli selvittää ja esittää ehdotuksensa toimintaohjelmaan kirjattavista linjauksista ja toimenpiteistä.

Masalin haluaa korostaa, että kyseessä on ollut strategiaryhmän esitys, eikä lopullinen päätös.

Suunnittelussa strategiaryhmä arvioi muun muassa poliisilaitoksen toimintaympäristöä, siinä mahdollisesti esiintyviä muutoksia ja muita toiminnan järjestelyihin mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Lisäksi ryhmä arvioi ja tarkasteli poliisilaitoksen palveluiden kattavuutta, laajuutta sekä palveluiden laajuuteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä.

Työryhmän esitys valmistui syyskuun lopulla.

Poliisin läsnäoloa tarvitaan

Poliisin paikallaolo Pieksämäellä on Kilpeläisen mukaan perusteltua.

– Kaupungissa on vankila, useita perhekoteja, päihde- ja mielenterveysalan hoitolaitoksia. Poliisin virka-apua tarvitaan usein esimerkiksi ambulanssihälytysten yhteydessä.

Kilpeläinen toteaa, ettei Pieksämäki suinkaan ole mikään lintukoto.

– Huumausaineongelmat ja niihin liittyvät oheisrikokset ovat lisääntyneet.

Pieksämäen poliisipartiot tukevat tarvittaessa muun muassa Sisä-Savon alueella partioivia Suonenjoen partioita sekä Mikkelin partioita hoitamalla Kangasniemellä hälytystehtäviä.

Arja Reinikainen Irma Poikolainen asioi tiistaina Pieksämäen poliisiaseman lupapalvelussa hakemassa henkilökorttia. Häntä palveli lupaesimies Leena Ylönen.

Pieksämäellä lupapalveluja on supistettu jo usean vuoden ajan.

– Resursseja on vähennetty, minkä vuoksi olemme joutuneet supistamaan aukioloaikoja voidaksemme tuurata esimerkiksi vuosi- ja sairaslomia eri toimipisteiden välillä, kertoo Pieksämäen, Varkauden ja Suonenjoen poliisiasemien lupaesimies Leena Ylönen.

Ylönen kuitenkin haluaa korostaa, että lupapalvelujen säilyttäminen Pieksämäellä on perusteltua.

– Pieksämäen ikärakenne on mikä on. Kaikilla ei ole taitoa eikä välttämättä laitteita hoitaa asioitaan verkon kautta, toteaa Ylönen.

Juttua muokattu 21.10. kello 13.39: lisätty kuvatekstiin Leena Ylösen nimi.