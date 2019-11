Mikkeliläinen mökkitalkkari Jari Järvikukko auttaa asiakkaitaan puhdistamalla esimerkiksi veneenpohjia kuivajäällä — Talvella mökkitalkarilla on hieman hiljaisempaa

Mikkelin alueella toimiva mökkitalkkari ja kuivajääpuhdistaja Jari Järvikukko, mitä mökkitalkkari tekee?

— Olen alueen mökkitalkkari, jonka puoleen voi kääntyä, jos tarvitsee vaikkapa vartiointia, puhdistuksia tai uuden terassin. Mitä en itse pysty tekemään, käytän yhteistyökumppaneitani. Haluan, että mökkiläisille olisi yksi puhelinnumero johon soittaa.

Mistä sait idean kuivajääpuhdistukseen?

— Kun näin menetelmän, ajattelin heti, että tuota pitää kokeilla. Menetelmä on monipuolinen: koska vettä ei käytetä, se sopii joka paikkaan, eikä vahingoita pintoja. Suurkeittiössä voi puhdistaa rasvat, tehtaissa linjastot. Se on pintahomeeseen todella tehokas, ja tappaa samalla pöpöt, jos on ollut vaikka myyriä tai hiiriä. Ja esimerkiksi veneen pohjia puhdistettaessa ei tule jätettä maahan, eli ympäristöystävällisyys vaikuttaa myös.

Millainen on mökkitalkkarin kesä?

— Kesällä ei ehdi pitää vapaapäiviä. Putsaan puupintoja sisältä ja ulkoa ja poistan maalipintoja. Rakennan terasseja, korjaan tynnyrisaunoja ja järjestän laitureita. Kiinteistövälittäjiltä tulee myös pyyntöjä, että tontti pitää kunnostaa myyntiä varten. Olen työskennellyt kiinteistövälittäjänä, joten osaan katsoa, millä nostaa hintaa ja nopeuttaa myyntiä. Stailaaminen on yksi osa-alue, näin mökkikunnassa kun ollaan.

Mitä mökkitalkkari tekee talvisin?

— Teen lumenpudotuksia mökeillä ja kaupungissakin. Talvella on hiljaisempaa puhallusten osalta, mutta etelässä tehdään jo paljon tehdaskeikkoja. Kun varkaudet ovat lisääntyneet, on hyvä käydä mökillä välillä tarkastamassa, että kaikki on kunnossa. Jos on vaikka ryöstön yhteydessä rikottu ikkuna, ja siitä pääsee lunta sisään, niin vahinko tulee olemaan suurempi, kuin vain se ryöstösaalis. Ja pakkasilla olemme puhdistaneet esimerkiksi parvekelinjastoja kuivajäällä.

Mitä kuivajäällä voi puhdistaa?

— Ainoa, mitä ei ole pystytty puhdistamaan ovat liimajäämät erikoispaperin valmistuksesta ja useat kerrostumat rasvaa. Kuivajäällä nämä irtoavat hyvin hitaasti. Mutta normaalisti ei tule sellaista vastaan, mitä en olisi saanut puhdistettua. Asiakkaan tyynystä lähtien olen puhdistanut kaikkea. On vain mielikuvituksesta kiinni, mitä pystyy puhdistamaan.