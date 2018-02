”Viiteen se tyssää ja sen jälkeen ei ole enää asiakkaita” — Kysyimme yrittäjiltä, miksi Mikkelin kaupat menevät niin aikaisin kiinni Mikkeliläiset yrittäjät kertovat, ettei erikoisliikkeitä kannata pitää myöhään iltaan auki. Kauppakeskusten aukioloajat taas eivät välttämättä kerro sitä, ovatko keskuksen liikkeet auki. Risto Hämäläinen Antilopin yrittäjä Liisa Svahn haluaa yleensä pitää sunnuntait vapaapäivinä.

Pitääkö kauppojen olla auki myöhään iltaan vai ei?

Länsi-Savon toimittaja Tiina Saari väitti maanantaina julkaistussa kolumnissaan, että Mikkeli menee liian aikaisin kiinni. Kirjoitus herätti vilkasta keskustelua. Jotkut olivat samaa mieltä, toisten mielestä kauppojen pitääkin mennä kiinni ajoissa.

Pitkä aukiolo on aina yrittäjän omasta vapaa-ajasta pois. 0—2 asiakasta ei välttämättä ole sen väärti. - Mervi Pylvänäinen

Länsi-Savo kysyi paikallisilta yrittäjiltä, miksi heidän liikkeidensä aukioloajat ovat sellaiset kuin ovat.

Kaluste Marsalkka

Risto Hämäläinen Kaluste Marsalkan kauppias Ville Leskisen mielestä verkkokauppa on kuin "toinen kauppa" hoidettavaksi.

Kauppias Ville Leskisen mukaan aukioloajat ovat vakiintuneet vuosien varrella.

— Olemme tulleet 12 vuoden kokemuksella siihen tulokseen, että kymmenen on sopiva aika avata. Muutama vuosi sitten kokeilimme avata yhdeksältä, mutta se ei kannattanut.

Maanantai on liikkeessä kaikista vilkkain päivä, koska silloin viikonloppuna kalusteita katsomassa käyneet asiakkaat tulevat tilaamaan haluamansa tuotteen.

— Yhtään pidempään kuin kuuteen ei silti tarvitse olla auki. En ole myöskään halunnut, että aukioloajat vaihtelevat päivittäin, sillä minun mielestäni niiden pitää olla johdonmukaiset, Leskinen sanoo.

Viikonloppuisin kalusteliike on auki kymmenestä kahteen. Kauppias kertoo, että hän on välillä pohtinut, pitäisikö liikkeen olla lauantaisin vielä pidempään auki. Hän on huomannut, että ihmisten viikonloppurytmi on muuttunut: he lähtevät liikkeelle myöhemmin ja käyvät ostoksilla enemmän ilmapäiväpainotteisemmin.

Leskinen muistuttaa, että kaupoissa on paljon muutakin tekemistä kuin pelkkä asiakkaiden odottaminen. Esimerkiksi verkkokaupan pyörittämiseen menee aikaa. Kaluste Marsalkka avasi verkkokaupan viime vuonna.

— Paikallisetkin tekevät nykyisin paljon etukäteisshoppailua eli käyvät katsomassa, mitä myymälässä on. Se on tätä päivää.

Kaluste Marsalkka on avoinna ma-pe 10-18 ja lauantaina 10-14.

Kelloliike Pylvänäinen

Risto Hämäläinen Mervi Pylvänäinen Kelloliike Pylvänäisestä sanoo, että pitkät aukioloajat ovat pois yrittäjät vapaa-ajasta.

— Viiteen se tyssää. Sen jälkeen ei ole enää asiakkaita, sanoo Mervi Pylvänäinen Kelloliike Pylvänäiseltä.

Kello- ja koruliikkeen aukioloajat ovat arkiviikollakin vaihtelevat: maanantaisin ja perjantaisin liike menee kiinni puoli kuudelta, tiistaista torstaisin viideltä.

— Huomasimme, että maanantaisin ja perjantaisin olimme aina auki hieman yli viiteen. Reagoimme tähän ja pidensimme aukioloaikaa puolella tunnilla.

Liikkeessä seurataan tarkkaan asiakasvirtaa kassajärjestelmän avulla. Sen mukaan piikit tulevat lounasaikaan ja iltapäivällä kello neljän ja viiden välillä.

Liike aukeaa maanantaista lauantaihin aina yhdeksältä. Se on harkittu päätös.

— Monet asiakkaat ovat sanoneet, että he tulevat käymään meillä yhdeksältä siksi, että mikään muu ei ole silloin auki.

Pylvänäinen kertoo, että joutuu välillä itsekin hoitamaan asioita vapaapäivinä, kun liikkeisiin ei vain ehdi niiden aukioloaikoina.

— Se on tietysti hankalaa, mutta pitkä aukiolo on aina yrittäjän omasta vapaa-ajasta pois. 0—2 asiakasta ei välttämättä ole sen väärti.

Kelloliike Pylvänäinen on avoinna ma ja pe 9-17.30, ti-to 9-17 ja lauantaina 9-14.

Kenkäkauppa Antilop

Risto Hämäläinen Antilopin yrittäjä Liisa Svahn palvelee asiakkaita myös aukioloaikojen ulkopuolella, jos asiakkaat niin pyytävät.

Yrittäjä Liisa Svahn asetti 20 vuotta sitten liikkeensä aukioloajat niin, että ehti viedä ja hakea lapsensa hoidosta. Sittemmin aukioloajat ovat vakiintuneet sellaisiksi kuin ne ovat.

— Seuraamme tarkasti tuntimyyntiä ja nämä aukioloajat ovat hyvät, Svahn kertoo.

Hänen kokemuksensa mukaan liikettä ei kannata pitää arkisin pidempään auki kuin puoli kuuteen. Antilopissa myydään naisten kenkiä ja laukkuja, ja Svahnin mukaan asiakkaat lähtevät yleensä töistä suoraan kotiin tai harrastuksiin.

— Iltashoppailijoita on täällä aika vähän.

Svahn kuitenkin painottaa, että jos liikkeen ovi on auki tai valot ovat päällä, sisään saa kyllä tulla. Ja jos kaupan aukioloajat eivät ole itselle sopivat, aina voi soittaa ja kysyä, ehtisikö yrittäjä paikalle myymään.

Aukioloajoista joustetaan myös siksi, että Antilopissa käy paljon asiakkaita muualta kuin Mikkelistä.

— Ennen loppiaista eräs asiakas Helsingistä otti yhteyttä ja harmitteli, että ajaa tästä ohi sunnuntaina ja kauppa on kiinni. Minä sanoin, että kerro vain kellonaika, minä pidän kaupan kyllä auki. Hän tuli ja osti kengät.

Antilop on avoinna ma-pe 10-17.30 ja lauantaina 10-14.

Sunnuntaina harva paikka on auki

Kauppakeskustenkaan viralliset aukioloajat eivät välttämättä tarkoita sitä, että myös liikkeet olisivat yhtä kauan auki. Näin on myös Mikkelissä.

Kauppakeskus Akseli on avoinna maanantaista perjantaihin kello 9-20, mutta Akselin liikkeet palvelevat vähintään kello 10-19. Lauantaisin kauppakeskuksen rakennus on auki kello 9-18 ja liikkeiden pitää olla auki 9-17. Sunnuntaisin liikkeitä ei velvoiteta palvelemaan ollenkaan, vaikka kauppakeskus onkin auki 12-16. Sunnuntaisin ovat auki Clas Ohlson, DNA, Dressmann, apteekki, Sisustussirkus ja Top Sport. Akselissa on yhteensä 32 liikettä.

Kauppakeskus Stellassa yleiset tilat on auki arkisin kello 6-22, lauantaisin kello 6-19 ja sunnuntaisin 11-19. Liikkeitä ei kuitenkaan velvoiteta olemaan auki näin pitkään. Esimerkiksi sunnuntaisin varsinaisista liikkeistä ovat Sokoksen ja S-marketin lisäksi auki vain seitsemän liikettä: apteekki, Glitter, H&M, Life, Stadium, Suomalainen kirjakauppa ja Teijan kukka. Yhteensä Stellassa on 23 eri liikettä.

Liikkeiden toivotaan olevan auki enemmän

Länsi-Savo kertoi vuosi sitten, että Akselin kauppakeskusmanageri Jukka Toivakka ja Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen haluaisivat, että Maaherrankadun molemmin puolin liikkeet olisivat auki sunnuntaisin läpi vuoden.

Joulun aikaan tavoite täyttyy, muina vuodenaikoina ei.

Yrittäjä, jonka kauppakeskuksessa sijaitsevassa yrityksessä työskentelee alle viisi työntekijää, saa lain nojalla kuitenkin pitää liikkeensä suljettuna yhtenä päivänä viikossa.

Oikeutta ei voi poistaa sopimuksella ja moni yrittäjä on Mikkelissä valinnut kiinniolopäiväksi juuri sunnuntain.