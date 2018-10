Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen jyrähti Mikkelissä — ”Pelolla ei pidä masinoida joukkoja poliittisiin lakkoihin”

Yrittäjien edunvalvonnasta huolehtiva Mikkelin Yrittäjät viettää tänään 40-vuotisjuhliaan.

Juhlapuhujaksi konserttitalo Mikaeliin oli kutsuttu Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, joka otti puheessaan kantaa työllistämisen helpottamiseen tähtäävään henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseen ja meneillään oleviin työtaistelutoimiin.

— Viime viikkoina monella työpaikalla on järjestetty poliittisia lakkoja tai lähdetty ylityökiellon vuoksi tehty tavallista aiemmin kotiin. Ay-liike — pitäisikö sanoa ei-liike? — on vastustanut poliittisilla työtaisteluilla pienten yritysten irtisanomissuojan heikentämistä, uudistusta, jota yrittäjäjärjestö on vuosia ajanut kannustaakseen pieniä yrityksiä tarjoamaan enemmän työtä.

Pentikäinen moitti Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ta Viimeinen niitti -kampanjasta, jolla hänen mukaansa on haluttu repiä railoa työntekijän ja yrittäjän välille.

— Pelolla johtaminen ei kuulu nykyaikaan. Pelolla ei pidä masinoida myöskään joukkoja poliittisiin lakkoihin. Lakoissa ei voita kukaan, ja vähiten yritys ja sen työntekijä, Pentikäinen totesi.

— SAK kannustaa kampanjallaan — ainakin epäsuorasti — yrittäjiä välttämään työllistämästä. Sekö on suomalaisen työntekijän etu?

Ay-liikkeellä on paikkansa, mutta se ei saa nostaa itseään kansanvallan yläpuolelle. — Mikael Pentikäinen

Pentikäinen korosti, että yrittäjä tarjoaa työntekijöilleen työtä omalla henkilökohtaisella riskillä, ja haluaa, että työntekijä voi hyvin ja panoksellaan rakentaa yhteistä yritystä.

Pentikäisen mukaan työttömyys ei taitu ilman yrittäjiä.

— Uudet työpaikat ovat syntyneet 2000-luvulla pk-yrityksiin. Jos haluamme, että Suomi selviytyy 2020-luvun hoitovajeesta, tulevista talouskriiseistä ja pystyy panostamaan — kuten pienen kansakunnan pitää — sivistykseen ja puolustukseen, työllisyysaste pitää saada mahdollisimman pian 80 prosenttiin.

Pentikäinen muistutti myös, että ay-liikkeen arvostelu kuuluu vapaaseen yhteiskuntaan.

— Ay-liikkeellä on paikkansa, mutta se ei saa nostaa itseään kansanvallan yläpuolelle. Hallituksen pitää nauttia eduskunnan, ei Hakaniemen tai ay-liikkeen luottamusta.

Yrittäjien edunvalvonnasta huolehtivalla Mikkelin Yrittäjät -yhdistyksellä on 800 jäsentä.