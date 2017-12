Etelä-Savossa aatonaattona varoitus vaarallisesta ajokelistä Lumimyräkkä on kestänyt jo useita tunteja. Tiina Knaappila Etelä-Savossa on tupruttanut aatonaattona paljon lunta. Ajokelistä on annettu varoitus.

Lännestä Suomeen saapunut jouluaatonaaton lumisadealue on saapunut myös Etelä-Savoon lauantaina iltapäivällä. Lunta pyryttää niin paljon, että tiellä liikkujat ovat joutuneet hidastamaan ajovauhtia ja ajamaan erittäin varovasti.

Ilmatieteen laitos on antanut koko Etelä-Savoon varoituksen vaarallisesta ajokelistä. Tämä varoitusluokka on toiseksi korkein eli ajokeli on erittäin huono.

Liikenneviraston liikennetilannepalvelun mukaan Etelä-Savossa ei ole ollut lauantaina loppuiltapäivästä pahoja liikenneruuhkia.

Jouluaatonaattona sataa paljon lunta. Ilmatieteen laitoksen arvion mukaan lunta voi pyryttää maan itäosissa jopa 10-15 senttiä.

Lumisade taukoaa vasta jouluaaton puolella. Jouluaatoksi ennustetaan poutaista säätä ja pilvisyyden vähenemistä. Lunta sataa aattona enää maan itäosissa.

Runsas lumimäärä joulun tietämillä ei ole mitenkään tavatonta. Tilastojen mukaan pitkän ajan keskiarvojen mukaan joulunpyhinä maan etelä- ja keskiosissa on lunta 10-20 senttimetriä.