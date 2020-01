Rekka suistui tieltä Kangasniemellä, ojaan päätyi myös rekkaa väistänyt auto

Tahkomäessä Kangasniemellä on tapahtunut liikenneonnettomuus keskiviikkona aamulla kello 8 jälkeen.

Etelä-Savon pelastuslaitokselta saatujen ensitietojen mukaan rekka on suistunut tieltä siten, että sen nuppi on ojassa ja perävaunu tiellä poikittain. Ojaan on suistunut myös rekkaa väistänyt henkilöauto.

Onnettomuuspaikka sijaitsee Kangasniementiellä lähellä Kauppilantien risteystä eli aivan Etelä-Savon ja Keski-Suomen maakuntarajan tuntumassa.

Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan tie onnettomuuspaikalla on ollut jäinen.

Uutinen täydentyy.