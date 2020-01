Ministeri Kiuru: Kysymys Savonlinnan seudun sote-suunnasta on auki

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoo, että valtioneuvosto linjaa kantansa Savonlinnan seudun kuntien tulevaan sote-maakuntaan "näillä keväthangilla".

Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmaisseet haluavansa osallistua Pohjois-Savon sote-maakunnan valmisteluun.

Kiurun aluekierroksen virallisessa osuudessa Kuopiossa keskiviikkona kysymys Savonlinnan seudun alueratkaisusta ei noussut lainkaan esille.

Tiedotusvälineitten asiaa kysyessä Kiuru ei kertonut omaa näkemystään siitä, pitäisikö Savonlinnan seudun kuntien päästä Pohjois-Savoon.

– Kyse ei ole siitä, mitä itse henkilökohtaisesti ajattelen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on haettava parasta mahdollista ratkaisua koko uudistuksen isoja lähtökohtia ajatellen, Kiuru sanoi.

"Asia ratkeaa hallituksen sisällä"

Kiurun tiedetään neuvotelleen lukuisien Savonlinnan seudun luottamushenkilöitten ja viranhaltijoiden kanssa, mutta hän ei ole missään vaiheessa kommentoinut Savonlinnan seudun sote-maakuntakysymystä tiedotusvälineille missään tilanteessa.

– Asiasta on alueella käyty laajaa keskustelua jopa ministereitten suulla. Ajattelin, että toimin tässä itse toisin. Asia ratkaistaan hallituksen sisällä.

Ministeri sanoo, että alueiden kantokyky on pidettävä mielessä, jotta alueet pärjäävät ja palvelut varmistuvat kauas tulevaisuuteen.

Ministeriryhmä keskittynyt rahoitukseen

Savonlinnan seudun tilanne on Kiurun mukaan auki. Hän kertoi, että viime viikkoina aluejakoa ei ministeriryhmässä ole mietitty. Aluejako on odottanut vuoroaan, kun on hiottu sote-uudistuksen rahoituskokonaisuuden yksityiskohtia.

– Uskon että keväthangilla joudutaan aluejako vielä päättämään. Sosiaali-. ja terveydenhuollon uudistus liikkuu niin nopeasti, että myös valtioneuvoston linjaukset aluejaosta on saatava.

Syksyllä lausuntokierros

Kiuru muistutti, että aluejakokin ratkeaa viime kädessä eduskunnassa. Sitä ennen kunnilla ja muilla tahoilla on syksyllä kahden viikon lausuntokierroksella aikaa ottaa asiaan kantaa.

Ministeri Kiurun mielestä Savonlinnan keskussairaalassa pitää säilyttää tekonivelkirurgia.

– Se vaatii päivystysasetuksen tekstin muuttamista vielä niin, että Savonlinna lukeutuu niihin toimijoihin, jotka tekonivelkirurgiaa jatkossakin voisivat järjestää, Kiuru sanoi.