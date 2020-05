Näin kulutan aikaa: Kangasniemellä retkeillessä voi vielä nähdä laajan kirjon lintulajeja – Lintubongari Teemu Ukkonen: "Muuttoviikoilla on parhaat hetket tehdä havaintoja"

Kangasniemeläinen Teemu Ukkonen kertoo omista kokemuksistaan lintubongauksesta ja antaa vinkkejä harrastuksen aloittamiseen: "On helppo aloittaa variksen kokoisista linnuista ja jatkaa siitä pienempiin."

Kangasniemeläinen Teemu Ukkonen muistaa hyvin parhaan lintuhavaintonsa. Puulan Nurmelanlahdelle asettui pesimään ruskosuohaukka, jotka eivät 1990-luvun alkupuolella olleet kovinkaan yleisiä Suomessa.

– Olin ehkä 13-vuotias, kun näin ruskosuohaukan poikaset lennossa. Harrastus oli vielä silloin niin alkuvaiheissa, että se jätti hyvät muistot.

Tero Pelkonen Arkistokuva. Ruskosuohaukka lennossa.

Myös harmaahaikaran näkeminen Puulalla vuosina 1995–1996 oli mieleenpainuva kokemus.

– Se oli vielä silloin melko uusi laji näillä leveyspiireillä. Nykyään harmaahaikaroita näkee useamman kerran vuodessa.

Aikuisiällä hienoimpia hetkiä on ollut esimerkiksi Puulalla viime kesänä omin silmin varmistettu valkoselkätikan pesintä.

– Puulan alueella on kolmesta viiteen valkoselkätikan pesintäreviiriä. Vaikka valkoselkätikkojen elinvoimaisuus on parantunut aktiivisen suojelun myötä, se on edelleen harvinainen lintulaji.

Kalervo Lonkila Arkistokuva. Valkoselkätikka on harvinainen lintulaji.

Soutelua Puulalla ja lähiretkeilyä Kangasniemen metsissä

Ukkonen kertoo aloittaneensa harrastuksen katseltuaan vierestä isänsä lintujen seuraamista.

– Hurahdin ehkä noin 8-vuotiaana. Ei se sieltä asti ole yhtenäisesti niin aktiivista ollut, mutta kuluneiden 5–6 vuoden aikana olen liikkunut metsissä todella paljon.

Huhtikuun lopulla Ukkonen kävi Puulalla soutelemassa sekä lähiretkeilemässä Kangasniemen lintutorneille, peltokohteille sekä suoalueille.

Juuri muualla hän ei harrastamassa käykään. Ukkonen seuraa lintujen muuttoa ja kartoittaa pesintäreviirejä Kangasniemen alueella.

– Tarkastan ovatko reviirit asuttuja tai onko siellä jopa pesintöjä. Välillä ehdin valokuvaamaankin, mutta se on toissijaista.

Vesa Vuorela Teemu Ukkonen kertoo, että keväisin ja syksyisin harrastukseen menee helposti kymmenen tuntia viikossa. Hyvillä muuttoviikoilla aikaa voi mennä enemmänkin.

Yleensä metsässä kulkevat mukana säähän sopivat vaatteet, eväät ja kiikarit. Viikkotasolla bongaukseen menee useita tunteja, mutta se riippuu paljon myös viikosta ja vuodenajasta.

– Keväisin ja syksyisin menee helposti kymmenen tuntia viikossa. Hyvillä muuttoviikoilla aikaa voi mennä enemmänkin. Silloin on parhaat hetket tehdä havaintoja.

Lajihavainnoista pesintäreviirien kartoittamiseen

Harrastus on kuitenkin muuttunut vuosien aikana. Ennen yksittäiset havainnot tuntuivat tärkeimmiltä, mutta nykyään enemmän sykähdyttää uuden pesän tai reviirin löytäminen.

Kimmo Seppälä Arkistokuva. Kalasääksen poikanen.

– Oli hienoa, kun löysin huhtikuussa Puulalta uuden kalasääksen pesän, jossa oli haudonta käynnissä. Toki edelleen ainutkohtaiset havainnot lämmittävät mieltä, kuten sinipyrstön näkeminen Hirvensalmella.

Sinipyrstö on varsin harvinainen laji Etelä-Savossa, sillä se pääsääntöisesti pesii vain Itä-Suomessa ja Lapissa. Suomen lintuatlaksen mukaan sinipyrstön pesinmäkanta on niin pieni, että laji on luokiteltu uusimmassa, vuoden 2010 uhanalaisuustarkastelussa vaarantuneeksi.

Jussi Murtosaari Arkistokuva. Sinipyrstö oksalla.

Pohjoinen ilmavirtaus on jarruttanut muuttoa

Tällä hetkellä Ukkosen päätavoitteena on seurata miten kevätmuutto etenee. Pitkään Suomessa jyllännyt pohjoinen ilmavirtaus on Ukkosen mukaan jarruttanut muuttoa paljon.

– Alkuun näytti siltä, että tästä tulee todella aikainen muuttokevät, mutta muutto etenee Etelä-Savon korkeudella varsin hitaasti.

Monet kevään muuttolinnut ovat ajoissa liikkeellä. Ukkosen mukaan Etelä-Savoon ovat jo saapuneet esimerkiksi peipposet, järripeipot, pajusirkut, peukaloiset sekä rautiaiset.

Micha Fager Arkistokuva. Järripeippo oksalla.

Ukkosen mukaan tänä keväänä on ollut selkeästi enemmän ihmisiä retkeilemässä lintuharrastuksen parissa kuin aiempina vuosina.

– Moni on mielissään siitä, kun löytää aikaa luonnossa liikkumiselle ja lintujen katselemiselle.

Hänelle itselleen harrastuksessa eniten päänvaivaa tuottaa juuri ajan löytäminen. Työt ja muu harrastustoiminta vievät paljon aikaa pesintäreviirien kartoitukselta.

– Koronan vaikutuksesta on tullut uudenlainen mahdollisuus paneutua tähän harrastukseen, kun kokoukset ovat peruttuja. Olen esimerkiksi kartoittanut uusia paikkoja ja tarkastanut vanhoja. Tämä on ollut monipuolinen kevät siinä mielessä.

Vesa Vuorela Teemu Ukkosen mukaan lintuharrastukseen ei tarvitse muuta kuin lintukirjan ja malttia.

Mitä tarvitsee harrastuksen aloittamiseksi?

Ukkosen mukaan lintuharrastuksen aloittamiseen ei tarvitse muuta kuin lintukirjan ja malttia.

– Lintukirjakaan ei ole välttämätön, sillä esimerkiksi Luontoportti-palvelusta löytyy käytännössä kaikki linnut ja niiden laulunäytteet. Sitten ei tarvitse muuta kuin malttaa pysähtyä katsomaan ja kuuntelemaan.

Jokainen voi määrittää harrastukselle niin korkean kynnyksen kuin haluaa. Ukkonen sanoo, että kotipihalla pystyy näkemään helposti 15–20 lintulajia.

– On helppo aloittaa variksen kokoisista linnuista ja jatkaa siitä pienempiin. Sitten voi viedä tietotaitoa pidemmälle.

Jussi Murtosaari Arkistokuva. Tunturikiuru rannalla.

Hankalimpia kahlaajat ja pohjoisen pikkulinnut

Jos toivoo näkevänsä muutakin kuin pihamaan lintuja, sen kuin lähtee kävelylle.

– Jo vähän isommalla peltoaukealla näkee kevätaikaan kuovin, töyhtöhyypän, kottaraisen ja mahdollisesti kiurun lyhyessäkin ajassa, Ukkonen sanoo.

Hänen mukaansa on kohtalaisen helppoa päästä näkemään petolintujakin, jos vain hieman viitsii perehtyä aiheeseen ja varaa aikaa.

– Selvittää vähän elinympäristöjä ja menee alueelle seuraamaan toimintaa. Sitten ei enää tarvita kuin vähän tuuria.

Ukkoselle itselleen kaikista hankalimpia lintuhavaintoja Etelä-Savon korkeudella ovat kahlaajat ja pohjoisen pikkulinnut.

– Sirrit, lapinsirkku ja tunturikiuru. Tällä korkeudella niitä näkee vain muuton aikana. Niiden kanssa pitää olla joko aikaa riittävästi tai hyvä tuuri.

Lisäksi hyvät, muutaman sadan euron kiikarit auttavat harrastuneisuutta todella pitkälle.

– Niillä kaikki ovat aloittaneet. Kallista kaukoputkea ei kannata hankkia ensimmäisenä, vaan se tulee siinä vaiheessa, kun nälkä on kasvanut isommaksi.

Näin kulutan aikaa -juttusarjassa kerrotaan harrastuksista, joita koronavirustilanne ei estä.