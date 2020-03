Ulkoilu kannattaa, kunhan vain muistaa varotoimet – "Pidämme vähintään kahden metrin etäisyyden vastaantulijoihin"

Siinä missä koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on hiljentänyt Mikkelin keskustan, ulkoilureitit olivat sunnuntaina kovassa käytössä.

Väkeä liikkui reippailemassa aurinkoisessa kevätsäässä niin Kalevankankaan ulkoilureiteillä kuin Urpolassakin. Skeittipuistossa kourallinen nuoria hioi taitojaan.

Jaakko Avikainen Heimo ja Marja-Leena Paasonen reippailevat Kalevankankaalla lähes päivittäin. Pariskunta pitää vastaantulijoihin vähintään kahden metrin välin.

Kaukolassa asuvat Heimo ja Marja-Leena Paasonen käyvät ulkoilemassa lähes päivittäin. Sunnuntain kaunis ilma houkutteli heidät kiertämään Kalevankankaan vesialueita.

Yli 70-vuotiaina kumpikin kuuluu koronaviruksen riskiryhmään, joten pariskunta pitää tarkasti kiinni varotoimenpiteistä.

– Pidämme vähintään kahden metrin etäisyyden vastaantulijoihin. Poikkeustilanteesta huolimatta ulkoilu on tärkeää peruskunnon ylläpitämiseksi, Heimo Paasonen kertoo turvallisen välimatkan päästä.

– Ulkoilma tekee hyvää myös mielenterveydelle. Sisälle ei kannata jumittua masentumaan, Marja-Leena Paasonen lisää.

Mirja Veijanen taas oli käyttämässä seitsemänvuotiasta Tahvo-koiraansa Urpolan pururadalla sunnuntai-iltapäivänä jo toistamiseen. Tahvo ei piittaa viruksesta laisinkaan.

Kyllähän se vähän jännittää, mutta tauti tulee jos tulee. — Ille Loponen

– Hän katsoo vain sisäistä kelloaan, joten ulos täytyy lähteä säännöllisin väliajoin.

Veijasen mukaan ulkoilureiteillä on ollut viime aikoina tavallista enemmän ja monipuolisemmin väkeä. Syyksi hän epäilee poikkeustilanteen aiheuttamaa rajallista tekemisen määrää.

– Esimerkiksi tuolla Urpolan uudella laavulla on näkynyt enemmän lapsiperheitä, Veijanen mainitsee.

– Muutoin tilanne ei ole vaikuttanut ulkoiluumme juuri lainkaan. Tutut saattavat sanoa, että jutellaan hieman kauempaa.

Jaakko Avikainen Lauri Anttonen (vasemmalla) ja Ahmed Al-Jumali rullalautailivat Urpolan skeittipuistossa sunnuntaina. Mikkelin skeittihalli on toistaiseksi suljettu koronavirusepidemian takia.

Rullalautailijoihin tilanne sen sijaan on vaikuttanut. Mikkelin skeittihalli on toistaiseksi kiinni viruksen vuoksi, joten harrastajat ovat suunnanneet ulkokohteisiin. Toisaalta lähiopetuksen loppuminen on vapauttanut hieman lisää aikaa skeittaamiseen.

– Skeittaan yleensä lähes päivittäin, talvella tämä on tietenkin hieman rajoitetumpaa, Mikkelin lukiossa opiskeleva Lauri Anttonen kertoo.

Anttosen tavoin myös Ille Loponen nautti sunnuntain mainiosta ulkoilukelistä Urpolan skeittipuistossa. Kalevankankaan koulua käyvä Loponen kuuluu itsekin viruksen riskiryhmään astmansa vuoksi. Nuorukainen ei kuitenkaan anna taudin uhan lamaannuttaa itseään.

– Kyllähän se vähän jännittää, mutta tauti tulee jos tulee. Ei sille paljoa voi, Loponen tuumii.