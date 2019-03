Naistenpäivän tarkoituksena on juhlistaa naisia ja pyrkimystä eri sukupuolten tasa-arvoon. Monilla työpaikoilla naisia muistetaan pikkulahjoilla. Esimerkiksi tulppaanimyynti on naistenpäivänä huipussaan.

Kysyimme, ketä naista Mikkelissä arvostetaan ja miten naistenpäivää juhlitaan.

Saara Isoaho Mikkelistä sanoo, että hän arvostaa useampiakin naisia.

— Kaikenlaiset naiset ovat arvostuksen arvoisia riippumatta heidän asemastaan.

— Sellaiset naiset ansaitsevan arvostusta, joilla on elämässään päämääriä. Olivat he työelämässä tai kotona. Meillä on ollut jossain vaiheessa kavereitten kanssa sellainen perinne, että on useammankin ihmisen kanssa juhlittu naistenpäivää. Itse työskentelen naisvaltaisella alalla, mutta ei sitä mitenkään erityisesti valitettavasti juhlita. Suomessa naistenpäivä ei ole noussut sellaisten päivien joukkoon, joka nostettaisiin esille, Saara Isoaho sanoo.

Hirvensalmelainen Janne Kolster sanoo heti, että hän arvostaa eniten omaa vaimoaan.

Kari Toiviainen Janne Kolsterin mielestä oma vaimo ansaitsee hänen arvostuksensa myös naistenpäivänä.

— Hän on naisista se kaikkein rakkain.

— Päivää ei meillä sen ihmeemmin juhlita. Kahvit ja pullat tarjotaan. Kun olin työelämässä, työnantaja jakoi yhtiön kaikille naisille ruusun. Nyt hyvä naistenpäivälahja voisi olla ruusu, lounas ravintolassa tai pusu poskelle, Janne Kolster sanoo.

Kiitos äidit

Eila Parkkinen Mikkelistä ei yhtäkkiä osaa sanoa, ketä naista hän arvostaa.

Kari Toiviainen Eila Parkkiselle tulee mieleen Jenni Haukio, kun puhutaan hänen arvostamistaan naisista.

— Jenni Haukio tulee nyt mieleen.

— Meillä ei ole suuremmin päivää juhlittu. Joskus työpaikalla on naistenpäivä muistettu ja onniteltu meitä, mutta sen suurempia juhlia ei järjestetty. Kukka riittää ihan hyvin lahjaksi, ruusu tietysti ja vaaleanpunainen, Eila Parkkinen nauraa.

Mikkeliläinen Ilpo Aalto arvostaa omaa äitiään ja muitakin äitejä.

Kari Toiviainen Ilpo Aalto sanoo arvostavansa vanhan kansan suomalaisia naisia, joilla on oikeat elämän periaatteet. Erityisesti äidit tekevät arvokasta työtä.

—He tekevät arvokasta työtä ja ansaitsevan sen takia arvostusta.

— Näitä suomalaisia vanhan kansan naisia arvostan. Heillä on oikeat elämän periaatteet ja tehneet raskasta työtä. Naistenpäivää kannattaa juhlia, mutta meillä ei nyt ole naisia työssä. Kotiinkin on joskus tullut kukkakimppu ostettua naistenpäivänä. Onhan naisia hyvä muistaa, mutta tasa-arvon nimissä miestenpäiväkin on hyvä muistaa samalla lailla, Ilpo Aalto sanoo.