Tavoitteena on, että Urheilupuistossa sivakoidaan koko 12 tunnin ajan. Esedulla pohditaan ajatusta myös 24 tunnin haasteesta.

Mikä olisi paras keino osoittaa, kuinka hyvät liikuntamahdollisuudet Mikkelin keskustassa on? Se, että saadaan ihmiset liikkumaan. Etelä-Savon ammattiopisto Esedu laittoi liikkeelle 12 tunnin hiihtohaasteen ja kutsui paikallisia toimijoita mukaan hiihtotempaukseen.

Tarkoitus on hiihtää, sauvakävellä ja kävellä Urheilupuistossa torstaina 21. helmikuuta aamuyhdeksästä iltayhdeksään.

— Tavoite on, että siellä koko ajan joku on. Jokainen liikkuu oman jaksamisen, halun ja innostuksen mukaan, sanoo Esedun markkinointisuunnittelija Marika Auvinen.

Haluamme nostaa esiin sitä, että meillä on näin loistava mahdollisuus liikuntaan aivan ydinkeskustassa. — Marika Auvinen

Esedulta tempaukseen ottaa osaa Mikkelin esimiesten, Pieksämäen henkilökunnan ja Salosaaren toimipisteen joukkueet.

Esedun henkilökunta on jakanut hiihtovuorot niin, että joka tunnille on joku hiihtäjä. Luonnonvara-alan koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt on esimerkiksi varannut illaksi itselleen neljän tunnin hiihtovuoron.

Ravintola-alan opiskelijat tarjoilevat paikan päällä lämmintä mehua.

Urheilupuiston ainutlaatuisuutta halutaan nostaa esiin

Ajatus hiihtohaasteesta lähti liikkeelle Esedun esimiesten kehittämispäivän palaverista. Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen tarttui ideaan, Auvinen kertoo.

Auvinen mainitsi haasteesta ensimmäisenä Meijän Mikkeli -hankkeen vetäjälle Hannu Korhoselle, joka innostui asiasta heti. Näin ensimmäinen taho saatiin mukaan hiihtämään. Liikkumaan on ilmoittautunut tähän mennessä myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta, Etelä-Savon Yrittäjät, Etelä-Savon kauppakamari ja Miksei.

Mukaan saa tulla myös muuten vaan, vaikka ei olisi minkään haastetun tahon edustaja.

— Haluamme nostaa esiin sitä, että meillä on näin loistava mahdollisuus liikuntaan aivan ydinkeskustassa. Urheilupuisto on aivan upea paikka, Auvinen sanoo.

Ensi vuonna 24 tuntia?

Kysymykseen siitä, järjestetäänkö tempaus seuraavan kerran vuorokauden mittaisena, Auvinen vastaa, että sama ajatus tuli myös toimitusjohtaja Seppäsen mieleen.

— Toimitusjohtaja heitti jo, että vuoden päästä sitten 24 tuntia! Hän vähän jo uumoili, että järjestetään 24 tunnin haaste, mutta lähdetään liikkeelle nyt kahdellatoista tunnilla. Katsotaan vuoden päästä uudestaan, Auvinen sanoo.

Esedun henkilökunta on ennenkin tehnyt julkisia tempauksia. Kesällä 2017 maalattiin Urheilupuiston aita. Nyt on liikunnan vuoro.