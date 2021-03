Essoten alueella todettiin kolme koronatartuntaa perjantaina – Puhelinpalvelut ruuhkautuvat rokotuskyselyistä

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Essoten alueella 11 384 henkilöä. Se on 14,1 prosenttia yli 16-vuotiaista.

Essoten alueella on varmistunut kolme uutta koronatartuntaa perjantaina.

Essoten tiedotteen mukaan yhden tartunnan saaneen kotipaikka on alueen ulkopuolella. Lisäksi kaksi muuta henkilöä, joiden kotipaikka on merkitty Essoten alueelle, on sairastunut alueen ulkopuolella. Heidän eristyksenä jatkuu nykyisessä asuinkunnassa.

– Olemme edelleen korkeissa tartuntalukemissa, mutta kokonaistilanne näyttää rauhoittuvan verrattuna hankaliin edellisiin viikkoihin. Karanteenit alkavat myös purkautua ja sairastuneet päästä osastohoidosta, kertoo pandemiapäällikkö Hans Gärdström tiedotteessa.

Rokotuskyselyt ruuhkauttavat puhelinpalveluja

Tiedotteessa kerrotaan, että ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Essoten alueella kaikkiaan 11 384 henkilöä. Se on 14,1 prosenttia yli 16-vuotiaista.

Toinen rokoteannos on annettu kaikkiaan 2 769 henkilölle.

– Rokotuksiin liittyvät kyselyt ruuhkauttavat nyt puhelinpalvelujamme. Tavallisin kysymys on, miksi rokotusaikoja ei ole varattavissa. Avaamme aikoja sitä mukaa, kun saamme rokotteita. Terveydenhuollon henkilöstö on kovalla kuormituksella ja suuret puhelumäärät eivät yhtään helpota tilannetta. Toivoisin ihmisten olevan kärsivällisiä. Suurempia rokotemääriä on lupailtu huhtikuussa, Gärdström kertoo tiedotteessa.

Kysymyksiä kannattaa esittää puhelimen sijasta Essoten uudessa Chat-palvelussa osoitteessa www.essote.fi. Jos puhelintiedustelu on välttämätön, kannattaa soittaa Essoten koronalinjan numeroon 040 359 9781 (arkisin klo 8–15), josta voi varata myös rokotusaikoja.

– Myös tämä palvelunumero on ollut hyvin ruuhkautunut. Olisi hienoa, jos sinne pääsisivät ne ihmiset, joilla ei ole nettiajanvarausta käytettävissä, Gärdström sanoo tiedotteessa.

Essoten tiedotteessa muistutetaan, että tässä vaiheessa rokotukset tapahtuvat lääketieteellisessä järjestyksessä. Jos henkilö ei ole oikeutettu rokotteeseen, hänet käännytetään pois rokotuspaikalta.

Pieksämäellä ei uusia tartuntoja, koronarokotukset etenevät

Pieksämäen koronatilanne on rauhallinen, eikä uusia tartuntoja ei ole todettu. Pieksämäen kaupungin tiedotteen mukaan alue on silti kiihtymisvaiheessa, vaikka tilanne Etelä-Savossa on rauhoittumassa.

Koronarokotukset jatkuvat Pieksämäellä. Tiedotteen mukaan kaupunki siirtyy sairauskohtaiseen rokottamiseen, eli rokotukset etenevät sairauden riskiryhmäluokan mukaan. Ikäryhmittäin rokotetaan yli 70-vuotiaat henkilöt.

Ensi tiistaina 9. maaliskuuta koronarokotusten ajanvarausta laajennetaan 16–69-vuotiaille, joilla on elinsiirto tai hyljinnänestolääkitys, munuaisten vajaatoiminta, Downin oireyhtymä, keuhko tai sen osa poistettu, kystinen fibroosi, keuhkoahtaumatauti tai keuhkoputken laajentuma. Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on astma, jonka pahenemisvaiheeseen on määrätty tablettimuotoinen kortisonikuuri viimeisen vuoden aikana normaalin astmalääkkeen lisänä

Pieksämäen kaupungin tiedotteessa toivotaan, että aika rokotukseen varataan sähköisen ajanvarauksen kautta. Ajanvarauspuhelin on tarkoitettu ensisijaisesti niille, jotka eivät voi tehdä ajanvarausta netissä. Puhelinnumero on ruuhkautunut ja takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useamman arkipäivän.

Koronarokotuksen ajanvarausnumero 015 788 4430. Numero on avoinna tiistaista perjantaihin kello 9–13.

Tiedotteessa muistutetaan, että väärin perustein varatut ajat perutaan, eikä ajan varannut saa rokotetta. Turhat varaukset hidastavat rokotusten etenemistä.