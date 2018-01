Kaukoitään, Kreikkaan tai Kuusamoon — Talviloma on pakkaskatko ja valon tuoja Monen perheen talvilomaa määrittelevät koulujen lomat. Lomalta haetaan myös katkoa talven pakkasiin, aurinkoa ja valoa. Joku rentoutuu Lapin hangilla, toinen etsii rentouttava lämpöä. Kari Toiviainen Saija Svahn pitää Suomea kalliina lomakohteena. Hänen varhaiskevääseen ajoittuva lomansa on määräytynyt työn mukaan.

Mikkeliläinen Saija Svahn suunnistaa talvilomallaan Kreikkaan.

— Se on varma ja helppo valinta, kun lomakin ajoittuu varhaiskevääseen. Minulle loma on rentoutumista, hyvää ruokaa, aurinkoa ja lämpöä. Sitä odotan myös Kreikan lomalta. Suomi on sitä paitsi kallis. Samalla rahalla pääsee vähän kauemmaksikin. Omat lapset ovat vielä niin pieniä, ettei se määrittele loman ajankohtaa vaan työ, Saija Svahn sanoo.

Ensi kertaa Vietnamiin

Juvalainen Jorma Kärkkäinen pakkaa matkalaukkuja ja lähtee torstaina vaimonsa kanssa loskaa ja pakkasia pakoon Kaukoitään.

— Kaukoitä on ollut joka vuosi lomaohjelmassa tammi-helmikuussa. Nyt lomaillaan ensi kertaa Vietnamissa. Haemme Kaukoidästä talvella lämpöä, mutta matkailen myös kotimaassa. Kevättalven hangilla osoite on Ruka. Usein syyslomalla Kanariakin kutsuu, Jorma Kärkkäinen kertoo.

Kaukoitään Kärkkäisiä houkuttelee takuuvarman aurinko sekä ruoan ja palveluiden edullisuus.

— Kaukoidässä lomailee kaksi viikkoa, kun Suomesta samaan hintaan tuskin saa viikkoakaan. Meitä ei rasita 10-12 tunnin lento eikä tuntien aikaerokaan, Kärkkäinen sanoo.

Jorma Kärkkäinen Juvalta lähtee torstaina etsimään lämpöä ensi kertaa Vietnamiin. Kaukoitään häntä houkuttelee takuuvarma aurinko ja lämpimät vedet.

Kotimaa olisi ykkösvaihtoehto

Markus Myyryläinen ja Mandi Lehto eivät ole lähdössä talvilomalle.

— Minkäänlaisia suunnitelmia ei ole, mutta jos lomaa olisi, kotimaa olisi ykkösvaihtoehto. Tähän aikaan vuodesta maisemat ovat Suomessakin kiehtovia, Markus Myyryläinen sanoo.

Terveydenhoitajaksi opiskeleva Mandi Lehto puolestaan aikoo viettää helmikuun lopussa talvilomansa työn merkeissä. Hänkin tunnustautuu kotimaan ystäväksi.

— Kotimaassa olen viettänyt loman aiemminkin ja voisin viettää nytkin, ellei työ kutsuisi.

Mikkeliläiset Markus Myyryläinen ja Heidi Lehto eivät ole tehneet lomasuunnitelmia. Talviloma kuluu työn merkeissä, mutta he tunnustautuvat kotimaan matkailun ystäviksi.

Loma meni kotimaisemissa

Tuomas Suojarinne on jo ehtinyt pitää talvilomansa.

— Viikon mittainen talviloma meni ihan kotimaisemissa. En halunnut suunnitella loman ajaksi mitään erikoista. Kun ei ole suunnitelmia, oma vapaus lomanviettoon säilyy. Kun ei ole suunnitelmia, ei ole kiirettä ja silloin loma erottuu selkeästi työajasta. Ja kun ei ole lapsiakaan, loman voi ajoittaa parhaiten itselleen sopivaan ajankohtaan, Teemu Suojarinne perustelee.

Tuomas Suojarinne Mikkelistä ei yleensä tee tarkkoja lomasuunnitelma, koska haluaa säilyttää oman vapautensa lomanvietossa. Hänen talvilomansa on jo pidetty.

Vapaaherra voi valita matka-aikansa

Kaj Hynönen on juuri tullut lomanvietosta Kuusamosta.

— Pariinkymmeneen vuoteen ei ole käyty pohjoisessa ja nyt oli upea matka. Minulle sopii sekä kotimaa että ulkomaat, mutta Italia on ykkönen. Näin vapaaherrana voi lähteä matkalle koska tahansa juuri silloin, kun loma itselle sopii parhaiten, hän kertoo.

Juvalainen Kaj Hynönen on juuri viettänyt talviloman Kuusamossa ja ihastui maisemiin uudelleen parin kymmenen vuoden jälkeen. Italiakin miestä kiehtoo.

Juttu on julkaistu keskiviikkona 31.1. Keskiviikko-liitteessä Tästä puhutaan -palstalla.