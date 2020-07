Kysy kalastamisesta: Asiantuntija vastaa Etelä-Savon kalastusharrastajien mieltä askarruttaviin kysymyksiin puhelimitse torstaina

Mitä olet aina halunnut tietää kalastuksesta, mutta et ole vain kehdannut kysyä?

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö on avannut kesän ajaksi ilmaisen Kalastajan kuuma linja -palvelun. Palvelussa järjestön kalatalousasiantuntijat vastaavat kalastuksen harrastajien tai sellaiseksi haluavien kysymyksiin, kertoo järjestö tiedotteessaan.

Palvelu on auki vain valikoituina päivinä, ja eri päivinä langan päässä on eri alueen asiantuntija. Savolaisten kysymyksiin vastataan torstaina kello 15–17, jolloin vastausvuorossa on järjestön Pohjois- ja Etelä-Savon kalatalousasiantuntija Janne Tarkiainen. Kysymyksiä voi esittää joko soittamalla, tekstiviestillä tai Whatsapp-viestillä.

Asiantuntijoilta voi kysyä mitä vain kalastuksen eri muodoista kalankäsittelyyn. Apua on tarjolla niin vavan valintaan, vetoluisteluun, vertikaalijigaukseen kuin kalapaikan valintaankin. Asiantuntijat neuvovat myös esimerkiksi ympäristö- ja vastuullisuuskysymyksissä.

– Haluamme auttaa niin aloittelijoita kuin pro-kalastajiakin Uudeltamaalta Lappiin. Toivomme, että meihin otetaan yhteyttä matalalla kynnyksellä. Monelle tulee esimerkiksi yllätyksenä, miten mato kannattaa laittaa koukkuun. Toisin kuin usein ajatellaan, koukku pitää jättää näkyviin, jotta kala jää helpommin kiinni siihen. Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, ja meiltä saa luotettavan vastauksen, toteaa Tarkiainen tiedotteessa.

Lähes joka kolmas suomalainen harrastaa kalastusta. Järjestön tilaaman kyselytutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia suomalaisista haluaisi kalastaa enemmän. Korona-aika on lisännyt suomalaisten kalastusintoa entisestään ja kalastonhoitomaksuja ostettiin aiempaa runsaammin.