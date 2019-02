Mikkelissä toimineen sotasairaalan muistolaatta paljastettiin Porrassalmenkadulla

Vuosina 1939-1945 Mikkelissä toimineen sotasairaalan kunniaksi paljastettiin muistolaatta, joka on kiinnitetty keskussairaalan E-rakennuksen ovensuuhun Porrassalmenkadulla.

Itä-Suomen sotilaslääketieteellisen yhdistyksen muistolaatan paljasti lääkintäeversti evp. Heikki Laapio yhdessä Essoten valtuuston puheenjohtajan Eero Ahon kanssa.

Sotilaslääketieteellinen yhdistys on viime vuosina laatoittanut rakennuksia, joissa sotilassairaaloita on ollut.

Pronssinen laatan on laatinut kouvolalainen Esa Hyytiäinen.

Pronssinen laatta on kouvolalaisen Esa Hyytiäisen laatima. Laattassa olevat pommit kuvaavat sitä, kuinka Mikkelin sotasairaala oli sairaaloista ainut, jota sotien aikana pommitettiin.

— Yhdistys on kiitollinen, että Etelä-Savon sote-kuntayhtymä on ottanut laatan vastaan ja antanut meille mahdollisuuden sijoittaa se tänne vanhan Mikkelin lääninsairaalan seinään paikalle, josta se on helposti löydettävissä, Laapio sanoo.

— Otamme laatan vastaan ilolla ja kunnialla. Olemme otettuja siitä, että suuri ja arvovaltainen delegaatio sitä tuli tänne Mikkeliin luovuttamaan, sanoo Aho.

Sotasairaala kärsi pommituksista

Nykyisen keskussairaalan alueelle perustettiin 17. sotilassairaala 3.—18.11.1939 lääninsairaalan johtajalääkärin K. R. Ignatiuksen toimesta. Sotilassairaala toimi useissa rakennuksissa ympäri kaupunkia.

Ensimmäiset rintamalta tulleet potilaat saapuivat Mikkeliin joulukuun loppupuolella 1939, kertoo Laapio.

Lääninsairaala, joka sijaitsi nykyisen keskussairaalan paikalla, kärsi tuhoisista pommituksista 20. helmikuuta ja 3. maaliskuuta vuonna 1940. Tämän lisäksi sairaalan henkilökuntaa ja potilaita kuoli kerralla 22 henkilöä, kun pommi tunkeutui pohjakerroksen pommisuojaan asti samana vuonna 5. maaliskuuta.