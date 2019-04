Mikkelin Ristiinan Pellosniemen tyhjillään olevat Leppälaaksontien asuinkerrostalot ovat saamassa uuden omistajan.

Mikkelin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy on valmis hyväksymään taloista jätetyn ostotarjouksen.

Mikalo Oy asetti viisi kerrostaloa myyntiin maaliskuussa huutokauppasivustolle. Tarjousaika päättyi pääsiäispyhien aikaan.

— Tarjous on jätetty ja meillä on edellytykset sen hyväksymiseen, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Hannu Sormunen.