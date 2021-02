Ystävänpäivää ja laskiaissunnuntaita voi viettää kotisohvalla vaikka Reetta-karhun seurassa – Latupirtillä on esillä Anja Miettusen taidenäyttely

Tänä vuonna ystävänpäivä osuus laskiaissunnuntaille, joten teemapäiviä vihaavalle se on kaksi raatoa samassa kärpäslätkässä.

Romantiikan ja yhdessä tekemisen ystäville sunnuntai 14. helmikuuta tarjoaa mahdollisuuden kohottautua korona-arjen yläpuolelle kunnon harppauksella.

Ravintolat ja kahvilat ovat tuotteistaneet ystävänpäivä-teemaa kiitettävän hyvin. Esimerkiksi palkitut Saimaa Gastronomy -ravintolat ovat rakentaneet viikonlopuksi oman järvikalateeman. Hotelli Punkaharjussa, Sahanlahti Resortissa, Teahouse of Wehmaisissa ja Tertin kartanossa on perjantaista sunnuntaihin pöytä katettuna. Lisäksi tarjolla on oheisohjelmaa, kuten rekiajelua.

Armi Suojanen Ystävänpäivänäkin täytyy muistaa koronarajoitusten edellyttämät turvavälit.

Jos ruokailu sujuu paremmin kotioloissa, voi useista paikallisista ravintoloista tilata take away -annoksen. Esimerkiksi ravintola Holvilla on oma ystävänpäiväpakettinsa maistelumenuineen ja Dom markkinoi Valentinen päivän piknik-settiään. Take away -kattaukset on muistettava tilata hyvissä ajoin ennakkoon.

Sukset jalkaan ja menoksi

Mikkelin teatterissa ei ole näytöksiä sunnuntaina, mutta uutuutena teatterista voi vuokrata Reetta-karhu ja satukirjan salaisuus -esityksen tallenteen. Vajaan puolen tunnin mittainen näytelmä soveltuu hyvin päiväkoti- ja esikouluikäisille lapsille.

Elokuvateatteritarjontaa Mikkelissä ovat Tunturin tarina, Tove, Peruna, Karalahti, Mother sekä Risto Räppääjä ja väärä Vincent. Jokaiselle jotakin, siis.

Sunnuntaille on luvattu rapsakkaa ulkoilusäätä, reilun kymmenen asteen pakkasta. Ladut ja pulkkamäet luistavat, jäätä löytyy kaukaloista ja jäädytetyiltä luistelukentiltä. Hänskissä juniorit pelaavat jääpalloa pitkin päivää, mutta yleisöä ei koronan vuoksi voida peleihin ottaa.

Urpolan luontopolulla syttyvät lyhdyt sunnuntaina illanhämyssä. Omatoimisen tapahtuman järjestää Mikkelin Latu.

Kovakuntoisempi suihkii perutun Savonia-hiihdon valmiiksi kunnostetun ja merkityn latureitin. Matkan varrelta löytyy nuotiopaikka ja Latupirtti palvelee aikataulunsa mukaisesti. Bonuksena Latupirtissä on esillä Anja Miettusen akvarelleja ja pastellitöitä.

Sunnuntaina hiihdettävää löytyy myös Saimaan jäältä. Puolivälin krouvi eli Tornimäen laskettelukeskus on avoinna kello 10–17.

Kerro kommenttiosiossa oma vinkkisi ystävänpäivän tapahtumasta Mikkelin seudulla!