Floran päivän valinnat tehty Mikkelin yliopistokeskuksessa: Päivänsäde on Natalie Lingwood ja positiivisin Luong Tan Vu

Perinteisenä akateemisena juhlapäivänä eli Floran päivänä Mikkelin yliopistokeskus on julkistanut jokavuotiset keväiset tunnustukset.

Opiskelijoiden keskuudestaan valitsema Päivänsäde 2020 on Natalie Lingwood. Positiivisin muccilainen on Luong Tan Vu. "Muccilaisuus" viittaa yliopistokeskuksen englanninkieliseen nimeen Mikkeli University Consortium.

Päivänsäde on valittu vuodesta 2006 lähtien ja positiivinen muccilainen vuodesta 2011.

Lingwood on Suomen ja Britannian kaksoiskansalainen ja opiskelee Mikkelin yliopistokeskukseen kuuluvan Aalto-yliopiston International Business -kandidaattiohjelmassa.

Lingwoodin kerrotaan pitävän yllä positiivista asennetta vaikeissakin tilanteissa:

"Jo ensimmäisten kouluviikkojen aikana Lingwood aloitti ystävystymisen miltei kaikkien opiskelijoiden kanssa. Häntä luonnehditaan henkilöksi, joka on aina valmis auttamaan ja huomioi toiset. Häntä pidetään hyvin aitona ihmisenä", todetaan valintaperusteissa.

Päivänsäteen kriteereinä on, että valittava henkilö on hyvä yhteishengen luoja, reilu kaveri, sosiaalinen sekä iloinen ja avoin.

Positiivisin on tutkija LUT:issa

Positiivisimman muccilaisen tunnustus myönnettiin Luong Tan Vulle, joka työskentelee nuorempana tutkijana LUT-yliopiston Erotustekniikan osastolla Mikkelissä.

Työssään hän keskittyy kalvobioreaktoritekniikoihin, joilla parannetaan vaarallisten aineiden poistamista, prosessin tehokkuutta ja stabiilisuutta sekä erityisesti arvonlisäravinteiden talteenottoa.

Mikko Kontti Luong Tan Vu on Lappeenrannan teknillisen yliopiston nuorempi tutkija.

Vietnamista kotoisin oleva Vu tuli Mikkeliin viime vuonna, ja hänen suunnitelmissaan on olla kaupungissa ainakin neljä vuotta.

Häntä luonnehditaan työyhteisössään ystävälliseksi, iloiseksi ja auttavaiseksi. Luong Tan Vu on sosiaalinen ja kohtelias, ja häntä pidetään ahkerana ja tunnollisena työntekijänä

Vu on myös halunnut tutustua mikkeliläisiin sekä paikalliseen kulttuuriin, nähtävyyksiin ja luontoon. Perhe, johon kuuluu vaimo ja kaksivuotias tytär, on poikkeustilanteessa nyt kokonaan Mikkelissä, vaikka heillä on koti myös pääkaupunkiseudulla. Vu on aloittanut suomen kielen opiskelun, motivaation antajana erityisesti tytär, joka oppi kielen päiväkodissa.