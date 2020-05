Kesätyökesä alkaa hiljaisempana kuin yleensä – Katso, paljonko väkeä Mikkelin seudun tärkeät työnantajat palkkaavat

Mikkelin seudulla monet jähmeästi edenneet kesätyörekrytoinnit ovat saaneet uutta tuulta alleen sitä mukaa, kun valtioneuvosto on julkistanut linjauksiaan kokoontumis- ja muiden rajoitusten purkamisesta.

Kevättalvella rekrytoinnit hetkeksi keskeyttänyt Mikkelin kaupunki on vähentänyt työpaikkojensa määrää tuntuvasti. Alun perin kaupungilla oli tarjolla 249 kesätyöpaikkaa, mutta kevään mittaan määrä on vähentynyt noin 50–80 paikalla.

Kaupungin HR-päällikkö Sari Häkkinen kertoo, että liikuntapalveluihin ei oteta kesätyöntekijöitä lainkaan. Ruoka- ja puhtauspalveluihin sekä varhaiskasvatukseen palkataan huomattavasti vähemmän väkeä kuin aiempina vuosina.

– Lisäksi kulttuuri- ja kirjastopalveluiden osalta odotetaan vielä avin tarkennettuja ohjeita, joten kaikkia paikkoja ei ole vielä täytetty. Nämäkin tullaan täyttämään juhannukseen mennessä, Häkkinen kertoo.

Sen sijaan kesätyöseteleitä kaupungilla olisi varaa jakaa paljon enemmän kuin niihin on tullut hakemuksia. Seteleitä on jaossa 100 kappaletta, ja tähän mennessä niitä on myönnetty vain kymmenkunta.

– Luulen, että korona on siinäkin syynä, Häkkinen toteaa.

Kesätyöseteleillä kaupunki tukee mikkeliläisten nuorten työllistymistä kaupungissa. Paikallisten yritysten ja yhdistysten epävarma tai heikko taloustilanne voi siis näkyä haluttomuutena palkata nuoria.

Kesätyöseteleiden hakuaika päättyy toukokuun lopussa.

Seurakunnan leirit työllistävät satakunta nuorta

Myös Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta jäädytti nuorten rekrytoimisen epidemian alettua, mutta on sittemmin jatkanut prosessia. Aikuisia kausityöntekijöitä on palkattu normaalisti, mutta nuoria pääsee kirkon töihin tänä vuonna tavallista vähemmän.

Kun varmistui, että kesäkuussa on luvallista järjestää alle 50 hengen leirejä, seurakunta alkoi palkata niihin nuoria isosiksi, apuohjaajiksi ja yövahdeiksi. Seurakunnan hallintojohtaja Markku Salmi kertoo, että varhaiskasvatuksen leireillä työskentelee 12 nuorta ja rippileireillä yhteensä noin 100 nuorta.

Seurakunnan työnjohtajapuutarhurin Sirpa Jämsän mukaan hauta- ja puistotoimessa aloittaa kesäkuun alussa vain noin 5–6 nuorta kesätyöntekijää, jotta työntekijät mahtuvat pitämään turvavälejä toisiinsa.

Katja Juurikko Tuomiokirkkoseurakunnan rippileirien toteutuminen tuo kesätöitä noin 100 nuorelle.

Työntekijöiden määrää rokottaa myös seurakunnan päätös pitää kaikki kirkkonsa Mikkelin tuomiokirkkoa lukuun ottamatta suljettuna turisteilta kesällä. Kirkko-oppaita tarvitaan tänä vuonna seitsemän, siinä missä normaalisti heitä on ollut 10–13.

Visulahdessa tavoitellaan tavallista työntekijämäärää

Visulahden matkailukeskuksessa on aloittanut toukokuussa pari kesätyöntekijää. Muut seuraavat perässä kesäkuun alussa, kun perehdytykset alkavat ja huvipuistoalue Dinosaurian avaus lähestyy.

Dinosauria avautuu 15. kesäkuuta eli kaksi viikkoa myöhemmin kuin tavallisina kesinä.

– Suunnittelemme, että heinäkuussa toiminta olisi ihan normaalin oloista ja pystyisimme työllistämään noin 50 kesätyöntekijää, sanoo puistonjohtaja Ville Asikainen.

Suurin osa kesätyöntekijöistä lopettaa työt elokuun ensimmäisen viikon jälkeen. Muutamalla työt jatkuvat syyskuun alkuun.

Työntekijöitä voidaan myös palkata lisää kesken kesän.

– Se tarkoittaisi, että kesä olisi parempi kuin mihin varauduimme, Asikainen sanoo.

Ravintoloihin tuli rutkasti hakemuksia

Muun muassa Satama- ja Hovi-ravintoloita Puumalassa pyörittävän Sky-bar-ravintolat oy:n kesän näkymät ovat parantuneet kevään edetessä.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Partanen harmitteli huhtikuussa, että kesätyöpaikkoihin oli hakenut vähemmän ihmisiä kuin hän oletti.

Ongelma on entinen. Ravintoloihin sekä Koskenselän lomakylään ja yrityksen jäätelökioskiin on tullut yhteensä 300 kesätyöhakemusta.

– Nyt palkataan alakanttiin, ja juhannusviikolla tarkistetaan uusimmat ohjeistukset, Partanen linjaa.

Toukokuun viimeisellä viikolla yrityksen kaikki työntekijät palaavat lomautukselta töihin, ja kesäkuun alussa työt aloittaa varmuudella 12 kesätyöntekijää. Loput kesäihmiset on tarkoitus valita vielä toukokuun aikana.

Osuuskaupan kesätyöpaikat vähenivät

Osuuskauppa Suur-Savo kertoo tiedotteessaan työllistävänsä tänä kesänä noin 400 kesätyöntekijää ja noin 80 Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelijaa.

Tavallisina kesinä kesätyöläisiä on ollut noin 750–850, joista noin puolet on ollut Tutustu ja tienaa -harjoittelijoita.

– Vakituisen henkilökunnan työtehtäviä on järjestelty laajasti uudelleen, koska koronarajoitukset ovat hiljentäneet liiketoimintaa ravintoloissa, hotelleissa, liikennemyymälöissä ja käyttötavarakaupassa. Tämä luonnollisesti vähentää kesätyöntekijöiden tarvetta, kertoo henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen tiedotteessa.

Toisaalta kesätyöntekijöiden tarve saattaa kasvaa kesän aikana, jos kotimaan matkailu lisääntyy ja maakuntaan tulee lisää väkeä.